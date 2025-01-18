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    東彰道路1/24全線通車 中部4縣市30分鐘生活圈達陣

    東彰快速道路北延段全長約10.4公里，斥資41億元，近日完工通車。（彰化縣府提供）

    東彰快速道路北延段全長約10.4公里，斥資41億元，近日完工通車。（彰化縣府提供）

    2025/01/18 20:03

    〔記者陳冠備／彰化報導〕為緩解彰化東南角交通長期塞車問題，彰化縣政府向中央爭取經費88億元，興建「東彰道路計畫」，歷時10年興建，近日終於完工。彰化縣長王惠美宣布，東彰道路24日全線通車，未來彰化往台中、雲林及南投更便捷，實現中部四縣市30分鐘生活圈目標。

    東彰道路計畫全線起於花壇鄉彰化東外環路（台74甲線9K+960），終點於二水鄉東彰南路一段 （縣道141），全長共28.2公里。

    東彰快速道路分中段、南延段、北延段開發，中段道路2018年通車，可從高鐵彰化站連接至台七76線（林厝交流道），南延段於今年1月13日通車，可從彰化高鐵站直達二水，銜接串聯國道3號南雲交流道，最後北延段於今日通車，銜接中段往北直達自台74甲花壇段，再往北就可與高鐵台中站串聯。

    彰化縣政府今（18日）在東彰道路北沿段舉行通車典禮，縣長王惠美、公路局中區養護工程分局長傅立祥、立委陳素月、謝衣鳯等人參與，現場也邀請數百民眾一起「試走」，感受「彰化縣第二高速公路」的魅力。

    真王惠美表示，東彰道路是彰化縣第1條臨八卦山路廊闢建的南北向快速道路，該道路分三段興建，共投入88億元，其中北段全長約10.4公里，斥資41億元、中段全長9.4公里，斥資35億元、南延段8.4公里，斥資12億元興建，前後歷時10年。

    王惠美說，興建北沿段過程中曾歷經疫情、物價上漲的挑戰，也曾面臨土地徵收、交通不便等問題，不過同時解決花壇溪埔路及員林崙雅巷一帶長年淹水問題，包括增加約320公尺地下排水箱涵，及年久失修道路等，最特別的有3棟建物是以全棟搬移代替拆除，讓民眾與政府及地方達到三贏，最後感謝大家的體諒與包容，才能夠有便捷的交通。

    東彰道路北延段完工，全線將於1月24日通車。（記者陳冠備攝）

    東彰道路北延段完工，全線將於1月24日通車。（記者陳冠備攝）

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