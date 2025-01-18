屏東二手市集超受歡迎 逾5000人挖寶

屏東縣長周春米捐出家中收藏的馬克杯拍賣。（屏東縣政府提供）

2025/01/18 19:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動垃圾源頭減量及資源再利用，屏東縣政府環保局今天（18日）在屏東市千禧公園舉辦「二手物來來去去市集活動」，吸引超過5000人挖寶，縣長周春米也捐出家中收藏的馬克杯拍賣，以6600元賣出，將連同市集義賣所得全數捐給社福機構做公益。

屏東縣長周春米今天在二手市集現場除了免費送民眾廚餘桶外，也提前向鄉親宣布好消息，她表示，為鼓勵家戶廚餘自己處理，及減輕焚化爐負擔，縣府將補助民眾購買家用廚餘機，補助辦法及金額預計38婦女節公佈，邀請民眾一起做環保。

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屏縣府環保局去年在崁頂鄉及南州鄉首次舉辦二手市集活動，受到民眾熱烈迴響，今年在屏東市舉辦，正值農曆年前家戶大掃除之際，現場設置60多個攤位，有二手玩具、玩偶、小家電、衣物、飾品等，吸引許多人來尋寶，也有人帶著家中二手物品來交換或鑑價後兌取園遊券使用，屏東市長周佳琪、九如鄉藍聰信、崁頂鄉長廖國富及多名縣議員都到場共襄盛舉，現場氣氛彷彿過年般熱絡。

周春米笑說，沒想到二手市集這麼受歡迎，舉辦這項活動有兩項重要意義，一是垃圾減量，二是資源回收再利用，縣府今年度將辦理多場二手物市集活動，希望其他鄉鎮也能跟進辦理，一起做好地球環保。

活動另一重頭戲就是二手物拍賣活動，周春米捐出收藏的馬克杯拍賣，還當場解下個人配戴的絲巾加碼贈送，喊價競標熱烈，掀起活動高潮，最後由來自潮州鎮的王小姐以6600元購得，王小姐是位家庭主婦，她掏出私房錢買下縣長的拍賣品開心說，「既能做公益又買到漂亮的杯子！」。

環保局長顏幸苑也拿出家中全新的燜燒鍋拍賣，結果由縣議員蔣家煌以3000元標得，比燜燒鍋原價還高，顏幸苑馬上加送100個廚餘桶，請議員幫忙分送鄉親共同響應環保。

環保局表示，市面上商品不斷推陳出新，為了延續物品使用週期及減少廢棄物產生，環保局積極推動二手物交換再利用，提供民眾買賣二手物或維修物品，同時在全縣設有351處舊衣回收箱，詳細站點可上環境部資源循環署─全國不用品寶藏地圖搜尋，有效促使物盡其用，讓資源循環不浪費。

二手市集分送民眾廚餘桶。（屏東縣政府提供）

屏東二手市集吸引逾5000人挖寶兼做公益。（屏東縣政府提供）

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