諮商心理師全聯會台中辦年會 民眾黨代表遭嗆勿刪預算

諮商心理師全聯會在台中辦年會，（左起）民眾黨主任張清俊、民進黨立委陳培瑜、諮商全聯會理事長黃雅羚、健保署副署長陳亮妤及心健司專委洪嘉磯出席力挺。（全聯會提供）

2025/01/18 19:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕諮商心理師公會全國聯合會（全聯會），今天在集思台中新烏日會議中心舉行，健保署副署長陳亮妤、民進黨立委陳培瑜及臨床心理師全聯會理事長吳孟璋等近百人與會，會中，民眾黨主任張清俊替代理主席黃國昌，表達支持心理健康，不料，張清俊致詞到一半，台下心理師突嗆聲「不要砍預算」，張清俊表示，一定會將心理師意見帶回黨部。

陳亮妤見場面僵持，出言緩頰說，相信心理健康業務一定會得到跨黨派支持，會場響起掌聲恢復和緩氣氛。

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諮商心理師公會全國聯合會今天以「碩果傳薪」為題，邀衛福部心理健康司專委洪嘉磯、台灣輔導與諮商學會理事長趙淑珠等產官界人士，集會討論心理健康推動成果與展望，全聯會理事長黃雅羚任期6年，黃雅羚表示，感謝全國心理師在每一個角落服務個案，自己走進立法院游說法案時，感到很驕傲，而本屆達成拒絕證言權、受刑人輔導角色及學生輔導法通過，3項重要成就讓心理健康持續推進。

張清俊致詞時，台下心理師連續嗆聲「不要砍預算」、「不要砍預算」、「不要砍預算」，氣氛一度緊張，台北市諮商心理師理事長藍挹丰說，全民心理健康韌性計畫需要跨黨派支持。

會中選出21名理事及7名監事，陳亮妤說，感謝全國諮商心理師在她心健司司長任內，協助推動「青壯世代心理健康支持方案」，為亞洲第一個全國心理諮商方案，而「國家心理靭性計畫」更橫跨13個部會規劃癌症心理支持、孕產婦方案，未來會朝向更精緻化方案邁進。

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