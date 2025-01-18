走春看表演！澎坊三號港歡喜迎新年 關懷弱勢列車率先出動

澎坊三號港春節前夕，邀請書法名師現場揮毫。（記者劉禹慶攝）

2025/01/18 19:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕迎接農曆新年，澎坊三號港舉辦一系列財神報喜、乞龜擲好運等春節活動，讓民眾在三號港感受農曆新年熱鬧節慶氣氛。蛇年迎春揮毫今（18）日率先登場，邀請書法名家現場揮毫，寫下新年新春祝福，免費致贈顧客。

1月29日下午3點蛇年財神來報喜，財神爺不定時於賣場內巡迴發放糖果及限量一元賀卡，送上新年祝福，加碼邀請舞龍舞獅祝賀；同日下午2到3點立方體特技、1月30日下午2到3點溜溜球炫技，上演立方體特技、溜溜球炫技。

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1月31到2月1日新春冏丸狀元糕，當日館內消費單筆滿888元，即贈限量狀元糕。2月1日下午2到3點海風劇團回娘家演出，澎坊免稅商店員工自組的「海風劇團」，作品都是澎坊員工們自編自導自演，每年在澎湖公益演出，這次回娘家演出，邀請大小朋友一起來三號港看表演。2月8到12日乞龜擲出蛇好運，當日館內消費，單筆滿2999元，即可參加通通有獎中獎的擲筊活動，最大獎是iPhone16 128G。

春節前夕，澎坊免稅商店於iRich會員專屬平台推出「捐點獻愛」活動，邀請會員響應，澎坊免稅商店機場營業部經理翁嘉仁、三號港客服部組長張春美及4名愛心志工，昨天與澎湖家扶中心的社工一同拜訪西嶼、白沙、鳥嶼地區共12戶家庭，送上家電、家具及民生用品，致上溫暖的關懷與新年祝福。

澎坊三號港關懷列車啟動，慰問經濟弱勢家庭。（澎湖家扶中心提供）

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