低卡又美味！屏東餃子王出爐 蕨貓菇菇水餃奪冠

餃子王競賽各家餃子各具特色。（記者羅欣貞攝）

2025/01/18 19:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕濃濃年味！屏東勝利星村年貨大街今天（18日）開跑，同步登場的「屏東餃子王」決賽，以及由屏東10家知名水餃店家展開「紅白大戰」，吸引了眾多鄉親與親友團加油，由縣長周春米頒發屏東餃子王前3名，冠軍由唐禹夏風味食堂的「蕨貓菇菇水餃」獲得，現場熱鬧滾滾。

「屏東餃子王」初賽中脫穎而出的10組選手今天各個有備而來，除了餡料下足功夫，加入黑鮪魚、剝皮辣椒雞、蝦、薑母鴨等各式食材，餃子外皮、形狀及口感、擺盤也十分講究，可見每位參賽者的用心與創意。

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屏東縣長周春米對選手們精湛手藝讚不絕口，美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人陳鴻，以及翰品酒店高雄行政主廚江進華組成的專業評審團在品嚐後更直呼美味，經過評審團的嚴謹計分和現場百名國民老饕的票選，最終選出前3名，冠軍為來自內埔的唐禹夏風味食堂的「蕨貓菇菇水餃」，融入過貓、蕈菇、木耳等食材，低卡又美味，獲得6萬元獎金；第2名西市場姐妹花「韭菜鮮肉水餃」、第3名為今日餃點「剝剝蝦」及高蘆「黑甕串水餃」。

除了較勁激烈的餃子決賽，紅白爭霸由屏東10家知名餃子名店厚生水餃、川味居麵食館、想家的家、小胖水餃、麗栗水餃、榕樹下酸辣湯、波力水餃、水餃彬、徐家水餃和知名素食御心齋參戰組成的紅白兩隊，各店家都端出最自豪的餃子互相交流切磋，不僅是包餃快手，更色香味俱全，展現出屏東特色水餃的豐富美味。

縣長周春米接著也前往春聯攤位和書法老師共同揮毫寫下「蛇舞春風」，象徵除舊佈新、喜迎新春，並發放金蛇春聯，預祝大家2025新的一年，「蛇」麼都如意。

勝利星村年貨大街今天（18日）、明天（19日）下午3點至晚間9點登場，匯聚屏東各地特色農產與眷村手作美食，包括冰糖醬鴨、肉乾、南北乾貨等，還有各農會、社區精選的農特產伴手禮，現場湧現採買人潮，提前炒熱過年氛圍。

冠軍為來自內埔鄉的唐禹夏風味食堂「蕨貓菇菇水餃」。（記者羅欣貞攝）

屏東餃子王第2名由西市場姐妹花「韭菜鮮肉水餃」奪得。（記者羅欣貞攝）

屏東餃子王冠軍為來自內埔的唐禹夏風味食堂的「蕨貓菇菇水餃」，屏東縣長周春米（左二）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（左二）、美食作家韓良憶（右一）、眷村代表王蓉蓉（左一）、美食節目主持人陳鴻（右二），以及翰品酒店高雄行政主廚江進華（後）組成屏東餃子王及紅白爭霸評審團。（記者羅欣貞攝）

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