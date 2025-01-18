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    稻米達人種出全國冠軍米 獲頒「南投之光」牌匾

    草屯農民李啟元（左）種出全國冠軍米，獲縣長許淑華頒發「南投之光」牌匾表揚。（南投縣政府提供）

    草屯農民李啟元（左）種出全國冠軍米，獲縣長許淑華頒發「南投之光」牌匾表揚。（南投縣政府提供）

    2025/01/18 19:35

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣18日舉辦農民節表彰大會，其中草屯農民李啟元去年以台稉9號稻米，參加農糧署舉辦的「台灣稻米達人選拔」，榮獲金牌獎，縣長許淑華特別在大會中頒發「南投之光」牌匾表揚。

    南投縣務農人口約占18%，去年南投各農會參加中央各項農業評比成績優異，包括草屯鎮農會獲防制詐騙績優獎，也獲得第12屆傑出金融業務菁業獎。此外，魚池鄉、信義鄉、.名間鄉、水里鄉、中寮鄉、草屯鎮等6家農會，及草屯鎮農會的四健指導員李秋玲，獲得第3屆金推獎。尤其草屯鎮農民李啓元，去年以台稉9號稻米首次參加農糧署舉辦的「台灣稻米達人選拔」，即榮獲金牌獎，更是難能可貴。

    台梗9號米種植歷史悠久，是少見獲獎的品種，種稻逾40年的李啓元表示，30多年前台梗9號米發表後，他就一生懸命用心種植，他種出來的台梗9號米口感Q彈，放冷食用比熱吃美味，還可取代糯米包粽子，許多人吃到他種的米，可連吃3碗。

    今天的農民節表彰大會，縣府除表揚模範農民、百大青農、食農教育獎及優秀農友等有功人員，也由李啟元代表向縣長許淑華報告去年度農業生產成果，許淑華則頒贈「南投之光」牌匾給李啟元，表揚他在稻米種植上的成就。

    許淑華致詞時表示，縣府將透過AI智慧農業及機械補助，協助農民增進農業技能，如透過無人機噴灑農藥等等，彌補農村人力不足，並持續與農會合作，透過「品味南投」標章認證電商平台，加強行銷南投優質農特產品。

    南投縣稻米達人李啟元，在農民節表揚大會代表農民報告去年度農業生產成果。（南投縣政府提供）

    南投縣稻米達人李啟元，在農民節表揚大會代表農民報告去年度農業生產成果。（南投縣政府提供）

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