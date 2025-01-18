台南新化年貨大街開幕 上百攤齊聚人潮大爆發

新化年貨大街登場，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/18 19:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化年貨大街今天順利開幕，上百攤齊聚，展售各式應景產品，內容琳瑯滿目，人潮湧至，買氣熱絡。

今年活動以「蛇行錢來FUN 新化」為主題，一樣在老街及其周邊舉辦，開幕典禮於武德殿前廣場舉行，因空間有限，擠滿大小朋友，市長黃偉哲專程出席。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲與各界貴賓一起揭幕，為活動代言，也在各界見證下，公開抽出台南購物節的旗艦冰箱、電動機車，以及白金鑽戒等獎品，隨後發放賀歲紅包，領取民眾大排長龍，場面熱鬧。

來自日本的茨城縣土浦市長安藤真理子，也率團出席年貨大街開幕典禮，體驗專屬台南的人情味，看見迎接農曆春節的熱鬧氛圍，直說感覺很新奇。

黃偉哲說，新化年貨大街是台南春節重要的代表活動之一，展售內容豐富，每攤所販售的商品，也都經過健康衛生檢驗，可以安心購買。

這屆活動開辦之前，曾因市府調漲店家招商租金，引發爭議，雖然攤商比去年少，但仍有上百家之多。

台南新化年貨大街熱鬧開幕，日本的茨城縣土浦市長安藤真理子（前右3）率團專程出席。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲發放賀歲紅包，民眾爭相領取，大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

各界見證下，市長黃偉哲（左3）等貴賓，公開抽出台南購物節的得獎號碼。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法