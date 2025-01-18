桃園忠貞市場拓寬整建 龍平路、舊中山路段攤商2月底先遷後拆

龍平路、舊中山路段攤商規劃遷到旁邊的市六用地簡易市場。（記者黃政嘉攝）

2025/01/18 19:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢、平鎮交界的忠貞市場許多攤商自行搭建頂棚、占地擺攤，造成市容環境與交通亂象，市府經發局市場科長廖振宏今天說，市府向中央機關承租市六用地，斥資逾千萬新建簡易市場及附屬停車場，簡易市場2月25日前完工，2月26日到3月3日龍平路、舊中山路段攤商先遷後拆，營運不中斷，移置後打通拓寬龍平路，攤販遷入登記作業擬於春節後盡速公告。

經發局已於平鎮區第一市民活動中心舉辦「龍平路拓寬及忠貞市場消防公安及環境改善執行計畫」說明、蒐集地方意見，地方民代、攤商上百人到場關心。廖振宏說，忠貞市場共約500攤商，受拓寬道路影響的龍平路、舊中山路段約80到100攤，當中固定每天營業約占一半，市六用地正在搭建攤架、整地施工，附屬停車場預計4月初完工，改善停車空間不足。

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龍平路拓寬工程主要打通龍平路自舊中山路到貿三路段，從3到4公尺路幅拓寬成10公尺，主要影響的龍平路、舊中山路段攤商遷到市六用地臨馬路的簡易市場，簡易市場含龍平路、舊中山路及貿五路段，原調查擬設43攤位，但說明會上逾50攤有意搬遷，將依需求調整，春節後盡快以現場、網路方式公告攤販遷入登記作業辦法。

市議員王珮毓說，忠貞市場起初攤位不多，後因民眾採買需求絡繹不絕，連帶攤販開始擴散到馬路上，甚到在龍平路架棚架，該地其實非合法市場用地，但仍請清潔隊協助清運垃圾，不過垃圾車無法通過棚架路段，造成地方反彈，現盼將非法攤商移置市六，與市府簽約，酌收使用費，讓非法變合法，也提供攤商與消費者更良好的採買環境。

市議員舒翠玲說，在市府大刀闊斧規劃下，忠貞商圈包括前龍街、後龍街馬路中間的攤販也希望登記進來，尚待市府調查統計，盡可能容納更多攤位，期待拓寬、清除違建後，看見嶄新的忠貞市場。

平鎮區貿易里長宋子毅認為，簡易市場臨馬路攤位規劃過少，建議納入遠雄龍岡社區旁的市五用地。經發局回應，市五用地一來地段不大，二來都發局另有開發規劃，且劃分兩地恐影響原買氣人潮。說明會上另有攤商希望開放戶籍不在中壢、平鎮，但長期在忠貞市場營業的攤販也能進駐；攤販原接水電希望不受影響；建議市六其他空間做機車停車場等意見。

桃園市府承租市六用地，斥資新建簡易市場及附屬停車場，簡易市場預計2月25日完工。（記者黃政嘉攝）

桃園市經發局市六用地攤商規劃。（桃園市經發局提供）

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