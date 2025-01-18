板殯去留 板橋民代籲侯友宜專案說明

石一佑（中間站立者）表示，有議員提板殯優化連署提案，她在「市府確認不搬遷板橋殯儀館」前提下，才退而求其次願意簽署。（記者黃子暘攝）

2025/01/18 18:59

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建他處或原址改建優化，民意紛歧，新北市府今（18）日舉行第2場說明會，仍是不歡而散。板橋選區市議員石一佑表示，她從小就是板殯周邊居民，在地居民不斷抗議板殯，但板殯遷建長期只是每逢選舉才會被提起的話題，居民期待不斷落空，希望市長侯友宜到議會專案報告說明。

石一佑表示，當地居民對板殯遷移的期待不斷落空，近期有其他議員提出板殯優化連署提案，她在「市府確認不搬遷板橋殯儀館」為前提的條件下才退而求其次願意簽署，但她也在議會質詢時要求市府以副市長以上層級來專案報告，說清楚是否能遷建，以及若能遷建，具體時間、地點是什麼？如果不能遷要怎麼改善周遭環境、交通？不能讓在地居民又傻傻等待下一個20年。

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石一佑說，無奈她的提議當時沒有議員要附議，也被國民黨議員給阻擋，真是無言以對，她只希望市府到議會說明白殯儀館未來方向，不要讓居民淪為政治議題操作犧牲者。

民政局曾說明，板殯遷建議題曾有評估其他行政區選址，但都有民意、交通各方面的難處，原地改善說明會並非定案，僅是針對改善方案說明，希望與地方民意充分溝通，第3場說明會將在23日晚間7點在板橋文德國小學生活動中心再加開說明會場次。

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