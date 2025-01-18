台中歌劇院亮點計畫 英國芭蕾舞團等10檔登台演出

台中歌劇院上半年亮點計畫，引進英國芭蕾舞團等10場演出。（圖：歌劇院提供）

2025/01/18 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院公佈上半年亮點計畫，引進包括英國芭蕾舞團與編舞家阿喀郎．汗的「吉賽兒」等多國表藝團隊推出10檔演出，讓民眾蛇年繼續感受藝術、品味人文生活。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗指出，今年推出10齣節目，包括編舞家阿喀郎．汗與英國國家芭蕾舞團合作，加入當代視角和語彙改編「吉賽兒」經典愛情故事；另有雷克舞團9鼓手╳9舞者張力十足地交織鼓聲節奏與肢體韻律的「舞動狂響」；以及義大利新媒體劇場fuse*的「生命三部曲」最終章「靈魂」，探索生死和靈魂的邊界。

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此外，另推出，羅伯．勒帕吉╳機器神╳馬戲工廠「砰！」，以馬戲概念呈現摔角格鬥等震撼感的藝術新型態演出；另有布拉瑞揚舞團「我・我們」第二部曲，原班人馬叩問「人」的存在與本源；音樂說故事劇場「湖底之鬼」，透過管絃樂、擊樂、鍵盤、電子音樂交融，讓音樂成為說故事的主體；另外，明和電機╳江戶未來世╳超維度的「新世紀浮世繪」，呈現機械零件與數位科技之外的手作情感溫度。

另也有劇場新作，包括新藝計畫熊世翔╳洪翊博「日夜顛倒的唐吉訶德」、狠劇場「自由遊戲—XR身體音樂計畫」；還有河床劇團在排練室非典型劇場空間的演出「之間」等。

此外，歌劇院公佈第五屆駐館藝術家，包括活躍於劇場與影像領域的嚎哮排演團長黃建豪，駐館期間將創作一齣既是音樂劇也是演唱會的演出，展現音樂與表演的各種可能性；聲音藝術創作者賴奇霞將發掘中部罄、鼓、竹、木魚和鑼等做樂器，讓傳統樂器結合科技藝術，碰撞出多元的聲響共振。

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