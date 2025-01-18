學測下午考自然科 全教會：跨科且題材新穎

學測今日下午考自然科，全教會評論教師群認為，今年命題跨科且題材新穎。（全教會提供）

2025/01/18 18:23

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今日下午考自然科，全國教師會評論教師、北一女物理老師簡麗賢表示，物理科命題跨科且題材新穎，測驗考生基礎科學知識和閱讀理解能力，例如2024年諾貝爾物理獎主題人工智慧仿效腦部神經網路，以及1963年諾貝爾生理醫學獎主題神經細胞膜傳訊機制，考生除要具備必修物理知識，還要能熟悉國中學過的基礎概念，命題設計涵蓋必修科目概念和探究實作精神，對一般考生屬於中偏難。

桃園市平鎮高中化學老師徐榮謙表示，與去年相比，整體較易，預估分數較去年上升，考跨科題如第50至54題提到光觸媒及能階概念，此題組為物理及化學跨科題，創新題則如第28至29題啤酒與國際苦度單位，將探究與實作觀念融入題目中且生活化；至於混合題型配分約14分，除了單選題、多選題外，亦包括問答、計算、圖形判讀、線性估算，例如第52至54題提到奈米光觸媒相關題型；另第55至57題提到烷類的燃燒，利用化學計量觀念即可解題，而探究實作題如第28至29題，需要透過了解實驗流程及數據表格進行探討及預測結果，第52至54題則考應用化學光觸媒的照光時間，與氫氣生成量圖形的判讀。

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此外，北市成功高中生物老師陳慧君表示，與去年相比整體較難，預估分數較去年下降，生物資訊跨其他自然3科入題，跨地科題結合聖嬰、反聖嬰現象及海洋生態環境條件，符合SDGs 目標，而第42題（D）選項「總生物質量」屬於選修四內容，超出學測範圍；跨化學科為第30、32、33題，生物在化學的領域為入題素材，但主要考的概念是化學專業知識；跨物理科是第47到49題，用腦神經為素材，結合諾貝爾物理獎時事，主要考物理專業知識。

國立中山大學附屬國光高中地科老師謝隆欽表示，與去年難度差不多，時事題如第44至46題提到康芮颱風路徑與預測，跨科題如第40-41、43題提到海水中葉綠素的濃度受到海洋或大氣環境的影響，考聖嬰現象與葉綠素濃度之關係；創新題如第44至46題提到阿明10月底在花東山區野外調查遇到颱風，用野外調查的真實情境，在測驗颱風基礎知識的同時，也測驗學生是否具備探究與實作中想培養的「判斷實驗設計合理性」能力；探究實作題如第44題，利用災害發生時所具備的工具及可獲得的資訊，考學生是否知道需使用哪些科學方法以獲得更多資料。

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