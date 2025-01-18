五月天花蓮玉里開唱狂吸上萬人 傅崐萁入口站著聽

五月天一路向東演唱會花蓮開唱，吸引上萬歌迷。（記者花孟璟攝）

2025/01/18 18:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕五月天「一路向東」演唱會今天下午2點在花蓮玉里小鎮開唱，免門票，吸引上萬歌迷一早就開始排隊等著卡位搖滾區，五月天接連獻唱〈OAOA〉、〈戀愛ING〉等歌曲，歌迷拿氣球棒台下嗨翻。立委傅崐萁也到場，主辦單位並非花蓮縣政府，身為「花蓮王」也只能在入口用站的。

去年0403地震後造成花蓮觀光業成了「慘業」，五月天所屬相信音樂去年8月宣布11月2、3日到花蓮開唱，演唱會免費自由入場，但碰到康芮颱風，延期到今、明兩天舉行，在花蓮、玉里各有2場演唱會，安排相信音樂家族藝人輪番獻唱，五月天在今天下午的玉里站、明天晚上花蓮站各唱1場。

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一路向東演唱會玉里站今天下午2點在玉里國小永昌分校操場露天舉辦，舞台區以巴士、摩托車造型的藍色氣球布置，背景是中央山脈，風景優美。BOOM!怪物星人、鼓鼓呂思緯、黃霆睿等相信音樂家族藝人暖場。

五月天下午4點出場，吸引現場上萬歌迷尖叫，接連演唱〈OAOA〉、〈戀愛ING〉、〈離開地球表面》等嗨歌，以及〈好想你〉等抒情曲，經典曲一首接一首，五迷們聽得如癡如醉，還跟著齊唱！

活動除了在玉里車站有安排接駁車，也有歌迷報名唱片公司舉辦的旅行團，不少歌迷都是一路從高雄、玉里到花蓮連續要參加3場，還有歌迷提前一天到玉里玩、吃玉里臭豆腐及泡安通溫泉，今天一早就有大批外縣市歌迷拖著行李箱到永昌分校外排隊，要進入搖滾區，到下午2點入場，等候超過6小時，排隊人龍綿延6、700公尺。

主辦的相信音樂與花蓮縣府農業處合作，上午11點起有「一路有禮」園遊會，共有30攤玉里特色名產、咖啡、甜點及小吃等，相信音樂也有販售大禮包茄芷袋給歌迷，希望歌迷「買好買滿」，玉溪地區農會還現場大放送，免費送歌迷吃芒果冰棒、滷肉飯，兩天共發1000份。

永昌分校安排的排隊入口只有一處，沒有依照搖滾區、一般區來排隊分流，造成排隊隊伍長達500公尺以上，演唱會下午2點已經開始，到下午4點都還在排隊進場，不少歌迷忍不住抱怨舞台設計太低，站在後面看不到。

立委傅崐萁則在五月天上台後到場，活動由相信音樂主辦，沒有給傅崐萁安排位子，只能在入口旁用站的，看到記者詢問，他也只是比個「噓」，也沒有主持人介紹他上台致詞，顯出難得的低調。

五月天演唱會玉里站，永昌國小外一早出現來自各縣市的五迷拉著行李箱排隊，許多歌迷都是從高雄一路追到玉里。（記者花孟璟攝）

五月天一路向東演唱會玉里站，上午在玉里國小永昌分校前就有大批歌迷排隊等候入場。（記者花孟璟攝）

五月天希望幫助花蓮從地震颱風陰霾站起來，一路向東演唱會場外還有一路有禮園遊會，歌迷拿著活動專用的大禮包茄芷袋，現場逛攤位選購花蓮農特產品。（記者花孟璟攝）

五月天歌迷拖著行李箱看演唱會，購買的花蓮名產也塞滿茄芷袋。（記者花孟璟攝）

五月天演唱會為玉里小鎮創造出演唱會經濟，路邊的攤販熱情叫賣順便聽嗨歌。（記者花孟璟攝）

玉里鎮全鎮人口也才兩萬多人，五月天演唱會玉里站吸引上萬歌迷，讓小鎮出現數十年來難得人潮，創造演唱會經濟，小吃攤生意不錯。（記者花孟璟攝）

五月天演唱會玉里站。（記者花孟璟攝）

不過排隊入口因為只有設置一處，從永昌分校前排到台9線「看不到盡頭」，長長人龍近一公里。（記者花孟璟攝）

五月天演唱會玉里站，立委傅崐萁也到場欣賞，但主辦單位沒給他安排座位、也沒上台致詞，讓大立委站出入口旁邊。（記者花孟璟攝）

五月天一路向東演唱會玉里站，警方也出動協助維持秩序。（記者花孟璟攝）

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