學測自然》物理諾獎、比特幣、虱目魚入題 全中教：創新但違學測精神

學測下午考自然科，全中教評論教師認為，有考題創新但違背學測精神。（全中教提供）

2025/01/18 17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今考自然科，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）教師團隊認為，各小科時事入題頗多，重視生活事件的科學應用與跨科綜合分析，生物化學合科題太難，雖有創新，但違背學測考基本能力的主旨，整體非常具鑑別度。

自然科包括物理、化學、生物及地科。全中教表示，獲諾貝爾醫學獎的RNA研究、百年來五大地震類型差異、比特幣的電能轉換、啤酒的苦度、虱目魚的耐寒性、康芮颱風路徑、獲諾貝爾物理獎的仿腦神經網路研究等皆入題，注意時事與得獎研究，有助於得高分。

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桃園市南崁高中物理老師蔡明勳表示，今年考出光觸媒巧妙融合物化的整合型概念，諾貝爾物理獎仿腦神經網路研究題是考驗閱讀與判圖的綜整能力，不易作答，但計算量不高，且都有附換算公式，題型無過於深入或刁鑽內容，掌握基本能力即可得高分。

台師大附中化學老師張荊壢指出，二氧化鈦光觸媒時事入題外，基本題型多，難度屬中偏易，熟讀課本易得高分，具良好鑑別度，內容多元貼近日常生活，並考出探究型試題、物化跨科整合題，考生除了理解課本知識與觀念，更需具備圖表解析及閱讀理解力，而第28題A與C選項，有超綱疑慮，若能以原子結構模型補充圖示，使學生可更清楚掌握題意並提升作答表現，試題兼顧基礎知識與應用素養，有效評量科學理解能力。

北市景美女中生物老師游雲霞指出，今年考生物與化學、地科、物理合科題，具鑑別度，要得高分非易事，章節分配平均、時事入題並含實驗題，素養考題需藉由圖表判讀，才能準確答題；第32至33題是生物化學合科題，以瘦肉精為媒介，探討細胞中的有機物；第40至43題是生物地科合科題，探究因氣候異常所引發的食物鏈變化；第47至49題是生物物理合科題，以仿生概念融入神經電學的膜電位變化，但膜電位的概念屬於選修生物範圍，學生必須有選生基礎才有能力回答，更適合放在分科測驗，創新但已違背學測精神。

北市中山女中地科老師張淵淑表示，題目不難，重生活化，第一部分中等偏易，貼近生活，熟讀高一地科可有很好發揮；第二部分結合生物，圍繞聖嬰現象與葉綠素濃度分析，以及去年康芮颱風侵台主題，符合探究實作之科學素養。

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