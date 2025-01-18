「99個孩子的爸」！黃偉哲與監護兒少餐敘 祝福孩子們順利如意

台南市「大家長」黃偉哲發送壓歲紅包給「孩子們」，歡樂過新年。（台南市府提供）

2025/01/18 17:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節即將來臨，台南市長黃偉哲今（18日）與監護兒少團圓餐敘並發放壓歲紅包，祝福孩子們平安過好年，「蛇麼都順利、蛇麼都如意」！

兒少若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，會由社工人員介入協助，並視需求安排安置機構、寄養家庭等作為替代性照顧選擇；若經過替代性照顧後仍無法返家的兒少，則由社會局向法院聲請由市府監護。南市目前有99名由市府監護的兒少，台南市「大家長」市長黃偉哲等於是「99個孩子的爸爸」。

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今天黃偉哲與到場的61名監護兒少團圓餐敘、發送壓歲紅包。他也不忘提醒「孩子們」，寒假期間除了迎接新年外，也要注意生活交通安全、預防詐騙，更重要的是留意網路交友，大家懂得保護自己，平安快樂過新年。

開基玉皇宮關懷弱勢，第4度與市府合作贊助監護兒少及社區弱勢家庭學童共120名選購新衣。除原合作MUJI無印良品外，今年也擴大與愛迪達專櫃合作，讓喜好運動的大孩子有更多元選擇，未到場選購兒少亦由社會局協助線上訂購，並於農曆春節前配送到孩子手中，可以添新衣過好年。今天餐會在東東宴會式場舉辦，黃偉哲也致贈感謝狀，感謝民間單位發揮社會企業精神送溫暖。

社會局長盧禹璁表示，提供替代照顧資源，並持續安排出養或是規劃長期生活計畫，陪伴兒少健全成長。市府每年也會視孩子發展需求及對未來的目標設定，規劃多元成長團體與活動，以開拓國際視野與培養生活技能。

台南市長黃偉哲接下孩子們自製的超大賀年卡。（台南市府提供）

南市社會局結合民間愛心，今年陪伴南市監護兒少溫馨過年。（台南市府提供）

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