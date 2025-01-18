保鮮盒出現「神秘波紋」他很困惑！網曝原因

網友發文說，購買的玻璃保鮮盒使用兩週後，底部出現紋路，詢問網友是否正常？（圖擷取自PTT）

2025/01/18 21:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當食物吃不完時，許多人會選擇用保鮮盒來保存。網友發文說，購買的玻璃保鮮盒使用兩週後，底部出現紋路，詢問網友是否正常？文章曝光，許多網友回應這是正常現象，另有人解答「紋路只是製造時產生的冷卻痕跡」。

近日網友在PTT發文分享，購買的玻璃保鮮盒使用兩週後，底部就出現不明紋路。他透露，平常會將保鮮盒放入電鍋煮飯，然後將放涼後的食物放入冰箱。隔天上班會將保鮮盒帶到公司，並放進冰箱，中午再拿出來微波加熱。他指出，保鮮盒有註明可以用於微波、電鍋、烤箱等，因此問「這樣是正常的嗎」？

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文章曝光後，網友紛紛指出，「玻璃原本就有的吧，只是你買的時候沒特別注意而已，依玻璃的熔點來說電鍋不可能到的」、「蠻正常，我的也常看到用幾年了也沒事，玻璃是怕溫差裂開啦，不要接觸鍋底，放冰箱前確定有放涼應該就沒事」、「我從大學租屋開始也是用這個方式煮一人份的飯，到現在8年了保鮮盒也都還健在，應該是沒問題的」。

另外，有專業的網友解答，「這只是製造時的紋路，不要撞到或劇烈溫差，不太會有問題」、「這種『波紋』通常是玻璃在製造或成型過程中，因為熱融或模具壓製所產生的流紋或冷卻痕跡。若仍有疑慮，可檢查有無粗糙、破損邊緣或諮詢廠商確認」。

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