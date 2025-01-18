為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    保鮮盒出現「神秘波紋」他很困惑！網曝原因

    網友發文說，購買的玻璃保鮮盒使用兩週後，底部出現紋路，詢問網友是否正常？（圖擷取自PTT）

    網友發文說，購買的玻璃保鮮盒使用兩週後，底部出現紋路，詢問網友是否正常？（圖擷取自PTT）

    2025/01/18 21:12

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕當食物吃不完時，許多人會選擇用保鮮盒來保存。網友發文說，購買的玻璃保鮮盒使用兩週後，底部出現紋路，詢問網友是否正常？文章曝光，許多網友回應這是正常現象，另有人解答「紋路只是製造時產生的冷卻痕跡」。

    近日網友在PTT發文分享，購買的玻璃保鮮盒使用兩週後，底部就出現不明紋路。他透露，平常會將保鮮盒放入電鍋煮飯，然後將放涼後的食物放入冰箱。隔天上班會將保鮮盒帶到公司，並放進冰箱，中午再拿出來微波加熱。他指出，保鮮盒有註明可以用於微波、電鍋、烤箱等，因此問「這樣是正常的嗎」？

    文章曝光後，網友紛紛指出，「玻璃原本就有的吧，只是你買的時候沒特別注意而已，依玻璃的熔點來說電鍋不可能到的」、「蠻正常，我的也常看到用幾年了也沒事，玻璃是怕溫差裂開啦，不要接觸鍋底，放冰箱前確定有放涼應該就沒事」、「我從大學租屋開始也是用這個方式煮一人份的飯，到現在8年了保鮮盒也都還健在，應該是沒問題的」。

    另外，有專業的網友解答，「這只是製造時的紋路，不要撞到或劇烈溫差，不太會有問題」、「這種『波紋』通常是玻璃在製造或成型過程中，因為熱融或模具壓製所產生的流紋或冷卻痕跡。若仍有疑慮，可檢查有無粗糙、破損邊緣或諮詢廠商確認」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播