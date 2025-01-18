台南東山東原國小110週年校慶 仙公廟健行走踏家鄉美景

台南市東山區東原國小學生參加今天「快意健走樂活行」。（東原國小提供）

2025/01/18 18:15

〔記者楊金城／台南報導〕台南市東山區東原國小慶祝創校110週年，今天（18日）舉辦「快意健走樂活行」走踏家鄉美景，邀請全校師生、家長、校友及社區居民熱情參與，以健康、活力為校慶喝采，充滿感動和回憶。

快意健走有近200人參加，在校長莊雅惠、家長會長王雅惠與崁頭山孚佑宮（仙公廟）董事長吳逢麟開場與領走後出發，從仙公廟沿產業道路健行至獅額山登山口，全程來回約6公里，沿途欣賞東山在地自然美景，促進身心健康，大家有說有笑也是場情感交流，健行展現東原國小積極向前的精神與凝聚力。

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學校設置能量補給站提供健康飲品與點心、贈送校慶紀念品，仙公廟也提供紀念品及美味的素齋。

莊雅惠說，快意健走不僅是一場健康活動，更是一場充滿情感的聚會，健走活動象徵親師生以健康、活力、創意攜手邁向未來。

台南市東山區東原國小慶祝創校110週年，今天（18日）舉辦「快意健走樂活行」走踏家鄉美景。（東原國小提供）

台南市東山區東原國小慶祝創校110週年，今天（18日）舉辦「快意健走樂活行」走踏家鄉美景。（東原國小提供）

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