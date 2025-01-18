學測自然科題材多元 高中老師：化學、地科略難

高中教師評析學測自然考題。（記者楊綿傑攝）

2025/01/18 17:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測自然科集合物理、化學、生物、地科等科目，高中教師指出，內容取材多元，化學與地科較難，圖表分析以及科學文字閱讀是重點，符合108課綱精神，能夠辨別學生的科學素養。

松山高中教師蔡皓偉認為，今年物理試題難度適中，但量子現象題目比例超過3成「多到離譜」。整體來說計算量偏多，但僅用必修物理概念就能解題，如第20到21題比特幣能量消耗造成冰山融解加速地球暖化，提醒學生新興科技很耗能；第22到23題為太空船的火星探測，討論光速、太空船平均飛行速率等，屬於科學素養題。最驚豔的是第47到49題考去年諾貝爾獎人工神經網路與人工智慧的基礎，具有相當鑑別度。

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建國高中教師趙君傑指出，化學科偏難，對自然組考生略占優勢。方向著重基本概念的理解與應用，與生活結合，符合108課綱精神。考生除須提升閱讀能力、快速擷取資訊外，計算過程也須謹慎。試題與生活、科技、能源等議題關聯性高，如第28到29題探討啤酒苦味檢測方法、第35到36題涉及二氧化碳轉化；50到54題的新型光觸媒開發，必須分析、推理、計算能力兼具。

生物部分，建國高中教師劉玉山提到，試題較去年簡單，難易適中，鑑別度高，尤其非選擇題較往年更平易近人，考生只要用心就能從題幹找到答案。題目內容主要來自必修生物，各章均有涉及，屬探究與實作有5題就往年多。其中第九題探討時事去年諾貝爾生醫獎有關microRNA調控基因表現的科學知識，另超出必修生物的內容如第5題E選項反轉錄作用、第29題選項E基因多效性等。

地科考題方面，中正高中教師李雱雯說，難度較去年增加很多，其中關鍵在非選題配合提高到8分，如第40題海洋表面顏色觀測，以及第46題康芮颱風預報相關，考生都必須從圖表擷取正確資訊，結合學科知識推論作答，不過由於是開放式答案，很有可能知道概念，但不確定如何表達。此外，包括第12題日月食、16題岩石循環、14題斷層傾斜等，都屬於地科加深加廣課程。

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