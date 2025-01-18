學測自然科考題貼近生活時事 啤酒苦味及比特幣耗能都入題

大考中心說明自然考科考題相關內容。（記者楊綿傑攝）

2025/01/18 17:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測首日次堂考自然科，缺考率3.36%，大考中心高中教師分析，今年考題貼近生活，也取材時事，包括啤酒中的苦味、比特幣運作消耗大量能源、虱目魚養殖、氣象署颱風預報、去年諾貝爾物理學獎等內容都入題，科技發展與環境永續等議題兼具，透過跨學科整合試題評量基礎知識與科學素養。

高中教師認為，物理試題貼近時事、關注科技發展，如第21至22題計算比特幣運作時耗費大量能源，呼籲注意科技發展對環境可能造成的危害。第47至49題為去年諾貝爾物理獎主題，考AI的基礎-腦部神經網路相關內容，將物理與科技發展做連結。第五十至五十四題測驗二氧化鈦光觸媒形成與摻雜金屬離子後的變化，著重跨物理及化學的統整。

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化學則取材多元，日常生活類如第28至29題以啤酒苦味為主題，考生必須學習整合水溶液的酸鹼反應、課綱實驗中的萃取、化合物的結構式等；氧化亞銅奈米懸浮液考題和環保與能源有關；第55至57題組比較液化天然氣與液化石油氣的能量釋放與二化碳排放量等；另與課綱實驗相關有第30題物質純化與分離、第34題溶解度的測定。

生物部分則考出細胞分裂方式、呼吸作用與光合作用能量流轉、探討活動中的標本製作與觀察、孟德爾遺傳法則及其延伸、病毒的遺傳物質與特性、恐龍分類群的演變等。而與生活結合的部分，包括以諾貝爾研究連結分子生物學，引用虱目魚耐寒特性的科研評量學生分析歸納實驗數據的能力；也以營養鹽、矽藻、葉綠素與海水色階概念，結合生物與地科。

地球科學的考題大多能從時事新聞、科普影視中找到相關內容，如第44至46題透過中央氣象署預報資料，測驗學生能否擷取重要訊息，並能根據大氣的特性、颱風的環流型態及氣壓特徵，推理出颱風的變化趨勢，體現用地科解決生活問題，尤其第四十四題橫跨不同章節的大氣知識，在有限器材下，蒐集資料進行判斷，能學習到探究與實作整合。

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