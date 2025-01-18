台中萬和宮謝斗法會鳴鐘36響 酬恩10萬盞光明燈迎新年

萬和宮舉辦謝斗法會，叩謝天上聖母在甲辰龍年庇佑居民。（萬和宮提供）

2025/01/18 18:06

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯萬和宮每年吸引超過10萬信眾點光明燈、安太歲，農曆新年前舉辦謝斗法會，廟埕鳴鐘36響、擂鼓72通聲，叩謝天上聖母在甲辰龍年，庇佑在地居民，也祈求保佑新年植福禮斗、奉安太歲的信眾平安順遂。

萬和宮媽祖鎮殿340週年，為台中歷史悠久、香火鼎盛古廟，萬和宮董事長蕭清杰今天率領常務董事陳阿水、常務監事簡萬水及董監事，由彰化朝天堂普銓法師開懺，率誦經團誦經祈福舉辦謝斗法會，眾人叩謝天上聖母保佑甲辰龍年平安，信眾絡繹不絕向媽祖虔誠感恩叩謝。

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萬和宮董事張俊鎮說，新年植斗也稱拜斗、安斗，是道教獨有消災解厄、祈福延壽儀式，而每年在植斗前，需先進行謝斗儀式，信眾藉由圓滿禮斗法會感謝神明保佑一年圓滿。

法會過程中，廟內香火繚繞，正殿供桌擺滿信眾供奉素果、素麵供品，而在廟旁萬和文化大樓走廊發放平安夀麵，信眾排隊領麵互助「大家平安」，提前敬拜早年稱讚「萬和宮夀麵好吃」。

蕭清杰說，乙已蛇年植斗法會將於2月15日（農曆正月18日）舉辦，歡迎各界信眾屆時共襄盛舉。

萬和宮董事長蕭清杰（右）發放平安夀麵給信眾。（萬和宮提供）

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