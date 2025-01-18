黑白大廚鄭智善來了！同台山海樓主廚蔡瑞郎 現場料理台韓創意年菜

韓國黑白大廚主廚鄭智善（左）示範獅子頭湯。（記者林承鴻攝）

2025/01/18 17:20

〔記者林承鴻／台北報導〕2025好年味市集即日起到1月26日在台北市心中山線形公園盛大登場，超過60攤讓民眾吃個夠買個夠。今（18）日特邀韓國黑白大廚主廚鄭智善及台灣米其林餐廳山海樓行政主廚蔡瑞郎，採用台灣在地新鮮食材，將台韓兩國文化融合於年菜中，現場料6道創意年菜。鄭智善也以華語和大家拜年，祝大家新年快樂恭喜發財，萬事如意。

在實境秀「黑白大廚」大展身手的韓國中式料理主廚鄭智善，首次在台現場示範料理，「鍋巴奶油蝦」將香氣四溢的鍋巴與鮮蝦放入鍋中拌炒，佐上主廚特製奶油醬，滑順奶油滋味碰上酥脆可口的鍋巴與鮮蝦，迸發迷人魅力；韓國風味「獅子頭湯」搭配白木耳、蕈菇及蔬菜，再點綴金箔，別有一番風味；「芝麻醬蔬菜卷」以白菜捲入時蔬，再搭配蔬菜丁，味道扎實又爽口。

請繼續往下閱讀...

山海樓行政主廚蔡瑞郎端出「紅蟳極品海鮮米糕」，嚴選產地直送的紅蟳、鮑魚、中卷、蛤蜊、蝦乾等海味，融合段木香菇、鬆軟栗子與Q彈糯米，一次盡享山珍海味融合得恰到好處；此外，還有「甘蔗燻雞」、「五柳枝鮮魚」等經典名菜，現場香氣四溢。

即日起到26日，台北農產、漁產、畜產及花卉4大產銷公司，精選台灣5家人氣名店與約60個攤商聚集心中山「好年味市集」，無論是年節必備的堅果點心、餅乾禮盒、象徵財源的銀柳與圓滿的乒乓菊、寓意吉事平安的橘子與蘋果，還有產地直運的新鮮食材，均可一次購齊。

慶祝春節，好年味市集週末有霹靂布袋戲與舞獅表演，財神爺還會不定時驚喜現身發糖果。台北捷運公司董事長趙紹廉也預告，心中山線形公園2018年完成，今年下半年南段將完工，未來會一路延伸到台北車站，讓觀光客到台北就能一路散步逛街到中山、心雙連，甚至未來延伸到圓山，好年味市集要讓大家吃個夠、買個夠。

台北捷運再加碼推出捷運點活動，即日起到1月26日，台北捷運會員每週五、六、日到中山站4號出口市集服務台領取50點捷運點，活動期間每名會員限定領取1次，每日數量有限、送完為止。領到的捷運點可立即用於市集消費，每1點可抵1元，不限金額折抵消費。

山海樓行政主廚蔡瑞郎（中）示範五柳枝鮮魚。（記者林承鴻攝）

黑白大廚主廚鄭智善示範的年菜芝麻醬蔬菜卷（左起）、鍋巴奶油蝦及獅子頭湯。（記者林承鴻攝）

山海樓行政主廚蔡瑞郎示範年菜紅蟳極品海鮮米糕、五柳枝鮮魚及甘蔗燻雞。（記者林承鴻攝）

心中山線形公園即日起到1月26日舉辦好年味市集。（記者林承鴻攝）

韓國黑白大廚主廚鄭智善（左起）、台北捷運公司董事長趙紹廉與山海樓行政主廚蔡瑞郎示合影。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法