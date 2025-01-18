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    學測自然科 學習王科技：素養考題成形 估5標與去年相同

    大學學測今天下午考自然科，「學習王科技．勝選學習顧問」評論教師群認為，108課綱素養考題已成形，不要只死背課本公式，重點是要讀活書，今年5標預估和去年相同。（記者林曉雲攝）

    大學學測今天下午考自然科，「學習王科技．勝選學習顧問」評論教師群認為，108課綱素養考題已成形，不要只死背課本公式，重點是要讀活書，今年5標預估和去年相同。（記者林曉雲攝）

    2025/01/18 17:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今天下午考自然科，「學習王科技．勝選學習顧問」評論教師群認為，108課綱素養考題已成形，不要只死背課本公式，重點是有沒有鑑別能力，在具有先備知識下，大量閱讀後，使用邏輯判斷，亦即要讀活書，今年5標預估和去年相同，頂標估13級分、前標估12級分、均標估9級分、後標估6級分、底標估5級分。

    「學習王．勝選學習顧問」物理老師魏宏泰說，今年考題分布均勻，章節分配用心，素養題則需要考生大量閱讀再解題，消化理論再應用於解題，時事題則考出國際太空站、比特幣、人類探索火星、諾貝爾獎等，計算有很清楚的運算，與生活配合完整，今年是第4年新課綱考題，難度逐年增加，題數今年回到57題，難度控制較均勻，素養式考法很容易超過高一範圍，今年即考出高三選修範圍，但如果高一學「單位」時有思考背後原理，弄懂「為什麼」而不是只背公式，也會解題。

    化學老師李傑安說，今年比去年難，例如第28到29題考出探索實作考題，各單元都有出題，但著重於生活化學，跨章節和跨科目的結合，如第50到54題是物理和化學合科，第55到57題配合其他單元內容，必修未詳細介紹有機化學，但考出不少內容，建中或北一女已額外教有機化學，考生宜多準備選修範圍，計算量上稍微多了一點，計算多一些，但不會太難算。

    生物老師黃聖鈞說，今年比去年稍微簡單一點，考生只要有讀就會拿到分數，課本內容弄懂就可拿到9題分數，今年也出了2題素養題，要有閱讀和分析圖形的概念，從文章和圖的配合去思考如何作答，選擇題分布平均，有爭議或陷阱則如第2題，學生如讀題不夠仔細就易混淆，實驗題則是完全不能放棄，考生要看課外讀物和吸收新知識，考題具有鑑別度。

    地科老師謝曜宇說，地科5大領域出題平均，比113年學測難度下修，往年天文學最讓考生頭痛，今年則好拿分，例如考出木星的星等亮度，用推論方式即可解題，不著重於計算而是重視邏輯推導。另外，颱風也考得非常好，中心氣壓變化是颱風基本內容，而海洋今年考出聖嬰和反聖嬰現象，也有考出圖表判讀題，該考都有考到，也有有超綱現象。

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