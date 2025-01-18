高雄出現今年首例麻疹病例 婦人搭捷運趴趴走足跡曝光

50歲婦人疑在越南感染麻疹，返國後在可傳染期，曾在高雄搭乘捷運至高雄三多商圈、美麗島站、苓雅運動公園、高雄車站等。（高雄市衛生局提供）

2025/01/18 16:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市昨（17日）出現首例麻疹境外移入確定病例，為50多歲本國籍女性，去年底曾至越南旅遊，今年1月3、4日出現發燒、咳嗽和出疹症狀，但又到花蓮旅遊，足跡涉及花蓮、台東、屏東，以及在高雄市多次搭乘捷運和出入多處公共場，已匡列160名接觸者。

高雄市衛生局指出，50多歲婦人去年12月25至29日曾至越南旅遊，29日自小港機場入境並搭乘捷運返家，今年1月3、4日至花蓮旅遊，1月3日出現發燒、咳嗽症狀，4日出疹，自出現症狀後曾有2次就醫紀錄，8日由醫院通報並收治負壓隔離病房至10日，目前個案已出院，已無傳播風險，疫調可傳染期為去年12月31日至今年1月8日，個案足跡曾涉及花蓮縣、台東、屏東、高雄市等多處公共場所並搭乘大眾運輸工具（個案有佩戴口罩），已知曾在高雄搭乘捷運至高雄三多商圈、美麗島站、苓雅運動公園、高雄車站等，也曾於4日搭台鐵新自強號422車次10車從花蓮至高雄。

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衛生局目前已匡列接觸者160人，皆已完成健康關懷，健康監測至114年1月26日。由於個案可傳染期間曾於高雄市內搭乘大眾運輸工具，具有不特定接觸傳播風險，衛生局呼籲如有與「確診個案足跡重疊」者，請落實「自我健康監測」至1月22日。

衛生局強調，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，若出現上述疑似麻疹症狀，應儘速主動聯繫居住地之衛生所安排就醫。

衛生局呼籲，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

出現麻疹症狀應主動與衛生局（所）聯繫，並協助就醫。（高雄市衛生局提供）

勤洗手和公共場所戴口罩，可降低麻疹病毒感染風險。（高雄市衛生局提供）

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