台中霧峰納入觀光署參山區域 數百親子參加草地音樂會

「迴遊阿罩霧」草地音樂會吸引數百名民眾捧場。（記者黃旭磊攝）

2025/01/18 17:20

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市霧峰區納入交通部觀光署參山國家風景區管理處經管區域，參山處在立法院民主草坪舉辦「迴遊阿罩霧」草地音樂會，數百名民眾扶老攜幼聽歌手許景淳演唱，觀光署長周永暉表示，霧峰納入參山管轄後，將成為中台灣旅遊軸線樞紐，為遊客進入日月潭等旅遊帶前哨站。

「迴遊阿罩霧，光榮再臨系列活動」草地音樂會，今天下午在民主草坪舉行，民進黨立委何欣純、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊、台中市觀光旅遊局專委金保樑、霧峰區長張慶庸、霧峰區農會總幹事黃景建，與數十名中彰地區觀光業者為納管儀式揭幕，台灣觀光大使喔熊組長走入人群與粉絲互動拍照。

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周永暉表示，觀光署在2023年9月改制後，霧峰區也在去年11月納入參山國家風景區管理處轄區，將持續規劃觀光遊憩設施，第一階段先在光復新村設置霧峰管理站提供旅遊資訊服務，第二階段在民主草坪成立阿罩霧遊客中心，行銷美食與文化歷史，「歡迎遊客迴遊阿罩霧，來霧峰體驗豐富人文之旅。」

霧峰為遊客前往大台中都會觀光核心地區，周遭有八卦山風景區、南投市區、日月潭旅遊帶、集集鐵道、溪頭杉溪等景點，中彰觀光業者強調是中台灣旅遊軸線重要樞紐。

參山處長曹忠猷強調，霧峰擁有國定古蹟霧峰林家、見證台灣民主發展的立法院民主議政園區、光復新村、音樂文化園區、921地震園區，歷史脈絡深遠豐富，將透過梨山、八卦山、獅頭山景點進行完整串聯，讓霧峰再次被看見。

霧峰納入參山國家風景區管理處經管區域，觀光署長周永暉（中）等人在民主草坪揭幕。（記者黃旭磊攝）

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