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    台中守望相助隊大誓師 1/20起加強春節安全維護

    台中守望相助隊大誓師，1月20日起加強春節安全維護。（圖：市府提供）

    台中守望相助隊大誓師，1月20日起加強春節安全維護。（圖：市府提供）

    2025/01/18 16:36

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今年度里守望相助隊誓師大會今（18）日在市府警察局大樓前廣場舉行，台中市副市長黃國榮肯定守望相助隊員協助守護地方治安等安全；民政局長吳世瑋指出，年關將近，今年「加強重要節日（春節）安全維護工作」將自1月20日22時起至2月3日24時止，加強巡守各區安全，讓民眾安穩過春節。

    黃國榮在今日的誓師大會中肯定並感謝守望相助隊長期在基層第一線，提供包括夜間巡守服務，並協助市府幫助弱勢民眾、民隱探查、交通協勤、災情查報等任務，守護市民，是城市英雄。

    吳世瑋說，市府提供里守望相助隊包括支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬元巡邏工作費補助及1年3萬元裝備費，如與毗鄰里合組聯合巡守，1年裝備費最高約6萬元，全年補助6都最高，同時市府也逐年編列預算提供隊員輕量保暖的禦寒巡邏大衣，或視里隊需求補助新購或汰換巡邏汽、機車，讓守望相助隊員都能安心執勤。

    民政局說明，年關將近，為讓民眾能夠安穩迎接春節年假，今年「加強重要節日（春節）安全維護工作」將自1月20日22時起至2月3日24時止，協助把關區里突發狀況或可疑分子，即時通報當地警察機關，共同建構警民防範網絡。

    民政局另指出，台中市目前共有211隊常年里守望相助隊，近1萬1千名巡守隊員，加上因應春安期間臨時籌組65隊春安守望相助隊，共同協助於春節期間加強維護鄰里治安。

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