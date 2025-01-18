為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學測首日 高雄有考生手機發出震動被扣3級分

    學測應考，考生切記不得攜帶手機入座，且須完全關機。（記者許麗娟攝）

    學測應考，考生切記不得攜帶手機入座，且須完全關機。（記者許麗娟攝）

    2025/01/18 17:18

    首次上稿：16:51
    更新時間：17:18

    〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今（18）日起一連進行3天，首日測驗的數學A和自然科已於下午結束，高雄考區仍有部分零星違規，像是未戴應試證件、結束鈴響未停止做答等，另有考生隨身攜帶已關閉手機，以及手機放置物櫃但未完全關機而發出震動，分別被扣2級分和3級分。

    大學學測高雄試共有3考區，由高雄師範大學負責高雄一考區、中山大學負責高雄二考區、高雄大學負責三考區的試務工作。

    中山大學指出，今日考場有部分零星違規，6名考生未攜帶應試證件，各扣該節1級分；2名考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，經制止1次後停止，扣減其該節成績1級分；1名考生隨身攜帶已關閉之手機，扣減其該節成績2級分；1名考生於臨時置物區攜入場之手機發出震動聲響，扣減其該節成績3級分。

    明（19）日即將登場的科目為英文、國綜與國寫，中山大學提醒考生，務必攜帶合格證件，考試不得攜帶手機入座且須完全關機，以免影響考試權益。

    高雄大學提醒考生，近期氣象報告顯示天氣偏冷，應適時添加衣物避免著涼，也要除了提早出門避免塞車，以及再次確認攜帶符合規定之證件、應考文具，身心保持最佳狀態應試。

    由於近日寒流來襲，高師大考區亦提供考生暖和舒適的空間，如逸清樓樓下大型餐廳、校園餐廳、學生活動中心入口區及文學院角落K書區等，讓考生與家長中午及試後能夠休息或K書之用。

    今日高雄第一考區缺考人數，數學A95人、自然科105人；第二考區數學A67人、自然73人；第三考區數學A71人、自然79人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播