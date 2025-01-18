學測首日 高雄有考生手機發出震動被扣3級分

學測應考，考生切記不得攜帶手機入座，且須完全關機。（記者許麗娟攝）

2025/01/18 17:18

首次上稿：16:51

更新時間：17:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今（18）日起一連進行3天，首日測驗的數學A和自然科已於下午結束，高雄考區仍有部分零星違規，像是未戴應試證件、結束鈴響未停止做答等，另有考生隨身攜帶已關閉手機，以及手機放置物櫃但未完全關機而發出震動，分別被扣2級分和3級分。

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大學學測高雄試共有3考區，由高雄師範大學負責高雄一考區、中山大學負責高雄二考區、高雄大學負責三考區的試務工作。

中山大學指出，今日考場有部分零星違規，6名考生未攜帶應試證件，各扣該節1級分；2名考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，經制止1次後停止，扣減其該節成績1級分；1名考生隨身攜帶已關閉之手機，扣減其該節成績2級分；1名考生於臨時置物區攜入場之手機發出震動聲響，扣減其該節成績3級分。

明（19）日即將登場的科目為英文、國綜與國寫，中山大學提醒考生，務必攜帶合格證件，考試不得攜帶手機入座且須完全關機，以免影響考試權益。

高雄大學提醒考生，近期氣象報告顯示天氣偏冷，應適時添加衣物避免著涼，也要除了提早出門避免塞車，以及再次確認攜帶符合規定之證件、應考文具，身心保持最佳狀態應試。

由於近日寒流來襲，高師大考區亦提供考生暖和舒適的空間，如逸清樓樓下大型餐廳、校園餐廳、學生活動中心入口區及文學院角落K書區等，讓考生與家長中午及試後能夠休息或K書之用。

今日高雄第一考區缺考人數，數學A95人、自然科105人；第二考區數學A67人、自然73人；第三考區數學A71人、自然79人。

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