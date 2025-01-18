學測自然素養題多、出題活 台北考生反應兩極

114大學學測今天登場，考完第二節自然科考生步出考場結束第一天考試。圖為北市師大附中考場。（記者田裕華攝）

2025/01/18 16:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕114學年學科能力測驗今（18日）首日考試結束，最後一節考自然，台北市許多考生反應兩極，有人認為很多送分題，也有人認為難度非比尋常，考生認為出題很活，有許多素養題目需要靠閱讀才能找到答案。

松山高中李同學認為，自然考題寫起來中間偏易，比較有印象的是一個考藤原效應的題組，問颱風的偏移方向；同校的廖同學表示，這次地科感覺相對簡單，另外有一題時事題考諾貝爾獎比較特別；同校王同學提及，有些題目可以用數學概念解題，沒有那麼多硬背的自然題目，感覺比較活。

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重考生劉同學說，地科與生物的題目比較難，也有考時事題目，他印象深刻有一題考虱目魚基因表現，以及飼養環境影響的題目，另外有機化學考的內容比較多，如考啤酒苦度、考燃燒值選項，整份考卷有基礎題也有難題，鑑別度夠。

松山高中張同學說，覺得考題非常平易近人，生物部份出得比較難，此外這次感覺物理題目特別少；同校何同學說，自然科非常困難，尤其第二部分非選擇題的題目幾乎都是素養題，文章要讀熟才能找到答案，非常花時間，他至少花了一個半小時在寫第二部分，不過第一部分單選題也有一些送分題。

育成高中梁同學說，覺得考題還可以，跟過往的考古題難度相差不多。

南港高中自然組張同學認為，自然科題目難度適中，跟往年相比沒有很難，預期應該會有還不錯的成績；同校陳同學說，地科題目很多、題目又長，但跟歷屆相比難度沒有特別難。

114學年學科能力測驗今（18日）首日考試結束，最後一節考自然，台北市許多考生反應兩極，有人認為很多送分題，也有人認為難度非比尋常，考生認為出題很活，有許多素養題目需要靠閱讀才能找到答案。（記者甘孟霖攝）

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