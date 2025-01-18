為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學測自然素養題多、出題活 台北考生反應兩極

    114大學學測今天登場，考完第二節自然科考生步出考場結束第一天考試。圖為北市師大附中考場。（記者田裕華攝）

    114大學學測今天登場，考完第二節自然科考生步出考場結束第一天考試。圖為北市師大附中考場。（記者田裕華攝）

    2025/01/18 16:39

    〔記者甘孟霖／台北報導〕114學年學科能力測驗今（18日）首日考試結束，最後一節考自然，台北市許多考生反應兩極，有人認為很多送分題，也有人認為難度非比尋常，考生認為出題很活，有許多素養題目需要靠閱讀才能找到答案。

    松山高中李同學認為，自然考題寫起來中間偏易，比較有印象的是一個考藤原效應的題組，問颱風的偏移方向；同校的廖同學表示，這次地科感覺相對簡單，另外有一題時事題考諾貝爾獎比較特別；同校王同學提及，有些題目可以用數學概念解題，沒有那麼多硬背的自然題目，感覺比較活。

    重考生劉同學說，地科與生物的題目比較難，也有考時事題目，他印象深刻有一題考虱目魚基因表現，以及飼養環境影響的題目，另外有機化學考的內容比較多，如考啤酒苦度、考燃燒值選項，整份考卷有基礎題也有難題，鑑別度夠。

    松山高中張同學說，覺得考題非常平易近人，生物部份出得比較難，此外這次感覺物理題目特別少；同校何同學說，自然科非常困難，尤其第二部分非選擇題的題目幾乎都是素養題，文章要讀熟才能找到答案，非常花時間，他至少花了一個半小時在寫第二部分，不過第一部分單選題也有一些送分題。

    育成高中梁同學說，覺得考題還可以，跟過往的考古題難度相差不多。

    南港高中自然組張同學認為，自然科題目難度適中，跟往年相比沒有很難，預期應該會有還不錯的成績；同校陳同學說，地科題目很多、題目又長，但跟歷屆相比難度沒有特別難。

    114學年學科能力測驗今（18日）首日考試結束，最後一節考自然，台北市許多考生反應兩極，有人認為很多送分題，也有人認為難度非比尋常，考生認為出題很活，有許多素養題目需要靠閱讀才能找到答案。（記者甘孟霖攝）

    114學年學科能力測驗今（18日）首日考試結束，最後一節考自然，台北市許多考生反應兩極，有人認為很多送分題，也有人認為難度非比尋常，考生認為出題很活，有許多素養題目需要靠閱讀才能找到答案。（記者甘孟霖攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播