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    新北永和區國中小師生「同樂會」 攜手樂響未來

    永和國中學生合唱團，以優美和聲征服全場聽眾。（記者翁聿煌攝）

    永和國中學生合唱團，以優美和聲征服全場聽眾。（記者翁聿煌攝）

    2025/01/18 16:39

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區多所擁有音樂才藝社團的國中小，18日以「永和同樂會」為主題舉辦音樂會，包括永和國中與頂溪國小直笛團、網溪國小管樂團、永和國小國樂團、秀朗國小4所國小共同策劃，讓小朋友有展現才華的舞台。

    永和國中校長陳玉芬表示，希望透過音樂連結校際的友誼，也為學生們提供表演的舞台，進而營造永和區的藝術氛圍，展現永和在地的人文素養。永和國中弦樂團指揮吳建鋒說，音樂的學習除了有高度的興趣，更需要能持續培養與發展，永和國中的各個音樂社團專業且積極，希望在地的小學音樂團體能持續銜接至永和國中就讀，藉此培養更深刻地的藝術涵養。

    永和國中管樂團家長後援會長陳双杰說，參與樂團不僅能培養孩子的專注力與團隊精神，還能提升藝術素養，增強表達能力，透過國中與國小樂團的互動，國小生觀摩學長姐的表現，提升學習熱情；國中生成為榜樣風範，展現自信，彼此學習用音樂傳遞情感，國樂團員陳可芳說，學習國樂已經7年，每當她專注練習時，就可暫時放下課業壓力與考試的煩躁。

    頂溪國小校長方文誼說，感謝永和國中籌辦了這次永和同樂會聯合音樂會，讓永和區學校喜愛音樂的孩子們有互相觀摩交流機會，新到任的永和區長周慶珍到場聆賞，對永和區青少年及兒童的音樂才華印象深刻，希望未來有機會能結合資源，讓小小音樂家們有更多表演機會，讓外界看到他們的精彩表現。

    頂溪國小直笛團，向聽眾展示學童使用的不同直笛。（記者翁聿煌攝）

    頂溪國小直笛團，向聽眾展示學童使用的不同直笛。（記者翁聿煌攝）

    永和國中國樂團精湛的琴藝，獲得滿場掌聲。（記者翁聿煌攝）

    永和國中國樂團精湛的琴藝，獲得滿場掌聲。（記者翁聿煌攝）

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