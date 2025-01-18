高雄三塊厝車站「三百」奇觀 ｢百年車站 百年火車 百年老樹｣啟航

LDK58蒸汽火車與LDR2201黃皮仔車，移來三塊厝車站站前廣場輪展。（記者葛祐豪攝）

2025/01/18 17:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕百年歷史的台鐵三塊厝車站，今天（18日）迎來百年LDK58蒸汽火車，配合去年救活的百年老樹，形成「百年車站、百年火車、百年老樹」的「三百」景觀，是高雄春節最新的打卡點。

蒸氣火車頭進駐三塊厝車站的開展典禮，今天下午舉行，高雄市長陳其邁、台鐵公司董事長杜微、立委李昆澤、許智傑、邱議瑩、議長康裕成等人都到場見證，盼為三鳳中街商圈注入新觀光亮點。

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建於1908年的三塊厝驛（舊三塊厝車站），從明治41年（1908年）2月開始營運，是1941年高雄火車站啟用前，僅次於舊打狗驛（今高雄港站）的重要鐵道車站。現存站房於1923完成，是一座日式的木造車站建築，隨著中都工業外移，舊三塊厝車站於1986年廢站，2004年高市文化局將舊三塊厝車站列為市定古蹟，2008年台鐵進行維修，於2012年整修站體完成。

三鳳中街主委伍進昌一直希望有百年蒸汽火車頭進駐，能與百年車站相輝映，在立委李昆澤及市長陳其邁協助下，願望成真，台鐵答應將LDK58蒸汽火車與LDR2201黃皮仔車，移來三塊厝車站站前廣場輪展。

促成此事的立委李昆澤說，LDK58蒸汽火車原本行駛花東線，退役後在台北車站展出11年，此次簽約輪展4年；三塊厝車站旁的一棵百年老榕樹，去年被山陀兒17級狂風吹倒，如今已救活長出新芽，總經費41萬台鐵買單，「百年車站、百年火車、百年老樹」打造鐵道文化新聚點，未來將與哈瑪星鐵道園區朝輪展規劃。

市長陳其邁表示，民眾春節前到三鳳中街採買年貨，也歡迎到此走走，感受百年車站與百年火車的歷史風韻。

高市經發局強調，隨著高雄車站與週邊設施陸續完工，周邊商圈活化及新增觀光亮點，是未來努力方向，經發局也爭取到經濟部「城市美學計畫」的特色聚落設計補助，將針對三鳳中街進行環境改造，打造更優質的購物空間。

LDK58蒸汽火車原本行駛花東線，退役後在台北車站展出11年。（記者葛祐豪攝）

去年被山陀兒17級狂風吹倒的百年老榕樹，已救活並長出新芽。（記者葛祐豪攝）

三塊厝車站。（記者葛祐豪攝）

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