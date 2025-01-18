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    首頁　>　生活

    太平輪海難76週年追思 家屬落淚：這是一段艱難的歷史

    基隆市舉辦太平輪紀念追思活動，市長謝國樑與家屬們在紀念碑獻花追思。（記者盧賢秀攝）

    基隆市舉辦太平輪紀念追思活動，市長謝國樑與家屬們在紀念碑獻花追思。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/18 17:01

    〔記者盧賢秀／新北報導〕1949年1月27日，太平輪從上海航向基隆，在舟山群島附近海域撞上貨輪建元輪，造成上千人罹難。基隆市文化觀光局今天舉辦紀念追思活動，基隆市長謝國樑與海難遺族家屬在太平輪紀念碑前獻花、追思，有家屬忍不住落淚說，這是一段艱難的歷史過往。

    1名家屬說，逃難撞船的歷史大家都銘記於心，他每年都會來紀念碑追思。還有1名老先生說，父親船難過世，他帶兒子來憑弔，這是一段艱難的歷史過往。

    謝國樑說，76年前近千名旅客滿懷希望搭乘太平輪，期盼展開新生活，卻因意外永遠無法抵達目的地。太平輪的沉沒不僅帶來巨大悲痛，也深刻提醒大家和平的珍貴與生命的脆弱。

    謝國樑說，追思這段歷史並非僅僅停留於悼念，更在於將悲劇化作對未來的啟示與反思。他期盼這場活動能撫慰罹難者家屬的心靈，讓更多人瞭解並珍惜當下的每一刻。太平輪事件不會被遺忘，這段歷史將成為後人銘記的教訓與啟發。

    基隆市舉辦太平輪紀念追思活動，市長謝國樑與家屬們在紀念碑獻花追思。（記者盧賢秀攝）

    基隆市舉辦太平輪紀念追思活動，市長謝國樑與家屬們在紀念碑獻花追思。（記者盧賢秀攝）

    基隆市舉辦太平輪紀念追思活動，市長謝國樑與家屬們在紀念碑獻花追思。（記者盧賢秀攝）

    基隆市舉辦太平輪紀念追思活動，市長謝國樑與家屬們在紀念碑獻花追思。（記者盧賢秀攝）

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