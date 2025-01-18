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    炊煙四起！嘉義新港鄉 2000人焢窯 親子嗨翻天

    2000人親子焢窯活動場面壯觀。（圖由黃啟豪服務處提供）

    2000人親子焢窯活動場面壯觀。（圖由黃啟豪服務處提供）

    2025/01/18 16:21

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣議員黃啟豪18日在新港鄉中洋村農地舉辦「焢吧焢焢焢焢焢」親子焢窯活動，約有2000大小朋友參加，2400坪場地處處可見土窯炊煙，相當壯觀。

    黃啟豪表示，這場「豪有藝思」親子活動除以家庭為單位受理報名，也開放社區長輩組隊同樂，獲得熱烈迴響，原本借用的4分餘場地不敷使用，緊急再洽借緊鄰的農地合計約8分地、2400坪供大家焢窯。

    早上8點就有民眾扶老攜幼到場，各自堆起土窯，由於許多小朋友及家長都是第一次參加焢窯，即使有志工在旁指導，因技術不純熟，往往一個不小心就碰倒致前功盡棄，「哇哇」聲此起彼落，但大家覺得這是歡樂的失落，重起爐灶將小土塊慢慢堆疊成窯，原本土窯塌倒的哇聲，頓時被喜悅的驚呼聲淹沒。

    完成堆窯後，接著生火燒窯，窯火讓寒冬的氣溫逐漸加溫，現場的氣氛更是歡樂，隨著柴火的加溫，土窯土塊逐漸轉變成橙黃色，透露著可以將食材放入土窯的訊息，主辦單位提供蕃薯、甜玉米、小雞翅及小棒腿，經過近1個小時的悶窯，放入土窯的食材已經熟成，隨著食材的出爐，香味隨風飄溢，令人食指大動。

    中午時分，黃啟豪還貼心準備滷肉飯、滷肉麵以及苦茶油雞湯、烤香腸等，將焢窯活動拉到大型戶外野餐的層次，參加活動的民眾紛紛豎起大拇指稱讚主辦單位的用心。

    歡樂的親子焢窯活動。（圖由黃啟豪服務處提供）

    歡樂的親子焢窯活動。（圖由黃啟豪服務處提供）

    親子焢窯活動破窯取出食材。（圖由黃啟豪服務處提供）

    親子焢窯活動破窯取出食材。（圖由黃啟豪服務處提供）

    嘉義縣議員黃啟豪（左）舉辦親子焢窯活動。（圖由黃啟豪服務處提供）

    嘉義縣議員黃啟豪（左）舉辦親子焢窯活動。（圖由黃啟豪服務處提供）

    親子焢窯活動中，小朋友心開心玩稻草捲。（圖由黃啟豪服務處提供）

    親子焢窯活動中，小朋友心開心玩稻草捲。（圖由黃啟豪服務處提供）

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