學測自然科 高雄考生：諾貝爾獎入題成「魔王題」

大學學測第一天下午考自然科，高雄考生認為難易度中等。（記者許麗娟攝）

2025/01/18 16:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測首日下午考自然科，高雄考生普遍認為題目難易度中等，但多數認為2024諾貝爾題組是「魔王題」，遭公認「有點難」。

文山高中劉育慈表示，題組題描述2024諾貝爾物理獎得主以仿效腦部神經網路奠定AI人工智慧基礎的研究為例，串聯生物、物理等跨領域知識，覺得有些棘手，且題目蠻多，有些人因此沒有完成。

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雄中考生鄭丞佐說，諾貝爾混合題有部分概念是考出了選修生物的內容，算是比較難，他們憑感覺做，但中間題目則是偏簡單，認為整體題目難易度中等。

雄女考生趙奕晴則說，這次考題整體難易度和往年歷屆試題差距不大，認為應該是中等，有一些很簡單彷彿在考閱讀測驗，但也有少數題目很困難，甚至有些考生來不及完成。

中山高中自然組考生蔡侑辰表示，事先有預測時事題可能會考去年的諾貝爾獎，有抓到有醫學獎得主是研究微型RNA這題，另外，與氣候有關的聖嬰現象也入題。

中山高中社會組考生陳宥安說，因為本身是社會組，看不懂的題目很多，但有些題目可從題目找到資訊和作答，閱讀理解較好發揮，認為生物和地科比較好掌握！

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