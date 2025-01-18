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    學測自然考「小學生限定題型」連連看 台中考生喊素養題多時間不夠用

    學測自然考「小學生才有的」連連看、諾貝爾獎，台中考生認為素養題多「時間不夠用」。（記者蘇孟娟攝）

    學測自然考「小學生才有的」連連看、諾貝爾獎，台中考生認為素養題多「時間不夠用」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/18 16:20

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕學測自然科登場，台中考生反映，今年出現小學生才有的「連連看」題型，考葉綠素與聖嬰現象的關係，算是新題型且簡單，是少數「小確幸」題；但今年素養題偏多，考題文章長，花很多時間才能看懂題目問什麼，「很吃閱讀理解力」，時間不夠用下，驚險壓線寫完，根本沒時間檢查，題目算中間偏難。

    台中一中王姓與邱姓考生說，今年自然科考題多是基本觀念延伸下命題，但今年素養題偏多，考題的文章長，雖然文章中提供很多線索，但前提須「看懂題目在問什麼」，才能找到正確相關的線索去解題，「很吃閱讀理解能力」。

    邱姓考生說，考題很生活化，也有結合時事考諾貝爾醫學獎發現微型RNA，考課本相關知識，另有用烏山頭水庫的水引到玉山，考重力位能、能量轉換觀念，但不少題目因文章很長，如果過去沒有養成閱讀習慣，熟悉大量閱讀文章，恐怕這次讀題會遇到不小的理解障礙。

    考生另指出，今年自然出現小學生熟悉的連連看題型，考葉綠素濃度與聖嬰現象的關係，題型較令人耳目一新且簡單，算是這次的「小確幸」題。

    包括王姓及邱姓考生均指出，因為花很多時間在閱讀理解題目文章，時間分配壓力大，很多題目只能先用排除法消去不可能選項下答題，最後一題幾乎壓線才寫完，幾乎沒時間再檢查，整體難度中間偏難。

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