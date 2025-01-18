人生卡關？葉丙成：看「台灣超人」找回正能量

如果人生卡關，覺得阿雜、無力、挫折，教育部政次葉丙成（左）推薦《台灣超人》紀錄片，他表示，看完找回許多正能量。（取自葉丙成臉書）

2025/01/18 16:41

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今日登場，首節數學A被認為爆難，恐影響不少考生心情。而如果正在生命中卡關，覺得很阿雜、很無力、很挫折，教育部政次葉丙成大力推薦《台灣超人》紀錄片，他表示，看了《台灣超人》，可以找回許多正能量。

曾拿下好萊塢3D大獎殊榮，專精於3D攝影的台灣導演曲全立，歷時3年走訪各地，訪談和拍攝近百位「台灣超人」的真實故事，剪輯成《台灣超人》紀錄片，呈現台灣超人們克服先天障礙、勇敢面對各種際遇，以及在各領域獲得優秀成果的生命歷程故事。

請繼續往下閱讀...

葉丙成今在臉書發文表示，他上個月看《台灣超人》之後，深受感動，紀錄片裡每個主角的故事都讓人很震撼、很感動，真心感佩導演曲全立把台灣這些不斷超越自我、利益他人的英雄用影像記錄下來，成為這麼棒的電影。

葉丙成說，他打從心裡認為，如果台灣有更多學生能看到這部電影，會幫助更多孩子走出生命的困頓與迷惑，剛好曲全立找他討論如何讓更多學校的孩子有機會看到這電影，第一步是讓更多學校家長會長看到這部電影而被感動，透過這些會長當種子，就更有機會透過他們的推廣而讓更多學生看到，獲得全家盟理事長蕭東原全力支持，他們催生了今天給家長會長們看的專場。

葉丙成今天和台北市及新北市的家長會長們一起再看《台灣超人》，他說，一廳不夠坐，坐了兩廳，電影播完，果然如預期，會長們都很受感動。播映之後，曲全立上台講話，大家以非常熱烈的掌聲向導演致敬。

葉丙成表示，如果能讓孩子們看到這部電影，看到電影中許多超越自己的「超人」，讓孩子們變得更有勇氣面對自己當下的困境，這可能是會影響他們一生的電影，希望能透過更多會長們的推廣，讓更多孩子看得到這部電影；苦悶阿雜的時候，需要更多正能量，推薦大家看《台灣超人》，看完之後，不管是大人或是小孩，都會更有打拼的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法