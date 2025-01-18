為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    限量1200枚！雲林斗六震天府 點光明燈就送翡翠平安扣結緣

    斗六震天府斥資製作1200枚翡翠平安扣，即日起凡點光明燈民眾就能領取，數量有限。（震天府提供）

    斗六震天府斥資製作1200枚翡翠平安扣，即日起凡點光明燈民眾就能領取，數量有限。（震天府提供）

    2025/01/18 15:59

    〔記者李文德／雲林報導〕光明燈又稱平安燈或長明燈，每逢過年期間都會進入點燈旺季。雲林縣斗六市震天府大手筆，斥資製作1200枚翡翠平安扣，即日起凡點光明燈的信眾便能領回。廟方表示，依成色每塊價值1500元以上，佩戴或放在家中都可助運保平安。

    震天府主祀池府千歲，是當地信仰中心。主委譚琳平指出，今年適逢新廟竣工入火安座3年滿科，因此不惜重本，製作1200枚翡翠平安扣與民眾結緣，更請來道長逐一點上紅珠砂加持。

    譚琳平表示，過年期間各地信眾都有點光明燈需求，因此特別推出限量平安扣，要送給蛇年點燈的信眾，祝福民眾平安喜樂、福氣長青。

    廟方強調，限量推出的平安扣都經過專人精挑細選的翡翠製作而成，成色極佳，每一枚平安扣價值1500元以上，不惜成本就是要透過翡翠結緣，庇佑眾信平安財氣。而每一枚平安扣翡翠2至5公分不等，凡點平安燈信眾，將由櫃檯隨機發送，點光明燈每盞300元，即日受理點燈送翡翠平安扣，限量為止。

    黃姓寶石專家表示，翡翠原生礦經天然擠壓成礦為次生礦，廟方所贈的翡翠屬於此種，其質地堅硬且光潤透亮，一般被視為招財吉祥的好意象，置於家中或掛在車內都可以庇佑平安，。

    斗六震天府斥資製作1200枚翡翠平安扣，即日起凡點光明燈民眾就能領取，數量有限。（震天府提供）

    斗六震天府斥資製作1200枚翡翠平安扣，即日起凡點光明燈民眾就能領取，數量有限。（震天府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播