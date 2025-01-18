限量1200枚！雲林斗六震天府 點光明燈就送翡翠平安扣結緣

斗六震天府斥資製作1200枚翡翠平安扣，即日起凡點光明燈民眾就能領取，數量有限。（震天府提供）

2025/01/18 15:59

〔記者李文德／雲林報導〕光明燈又稱平安燈或長明燈，每逢過年期間都會進入點燈旺季。雲林縣斗六市震天府大手筆，斥資製作1200枚翡翠平安扣，即日起凡點光明燈的信眾便能領回。廟方表示，依成色每塊價值1500元以上，佩戴或放在家中都可助運保平安。

震天府主祀池府千歲，是當地信仰中心。主委譚琳平指出，今年適逢新廟竣工入火安座3年滿科，因此不惜重本，製作1200枚翡翠平安扣與民眾結緣，更請來道長逐一點上紅珠砂加持。

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譚琳平表示，過年期間各地信眾都有點光明燈需求，因此特別推出限量平安扣，要送給蛇年點燈的信眾，祝福民眾平安喜樂、福氣長青。

廟方強調，限量推出的平安扣都經過專人精挑細選的翡翠製作而成，成色極佳，每一枚平安扣價值1500元以上，不惜成本就是要透過翡翠結緣，庇佑眾信平安財氣。而每一枚平安扣翡翠2至5公分不等，凡點平安燈信眾，將由櫃檯隨機發送，點光明燈每盞300元，即日受理點燈送翡翠平安扣，限量為止。

黃姓寶石專家表示，翡翠原生礦經天然擠壓成礦為次生礦，廟方所贈的翡翠屬於此種，其質地堅硬且光潤透亮，一般被視為招財吉祥的好意象，置於家中或掛在車內都可以庇佑平安，。

斗六震天府斥資製作1200枚翡翠平安扣，即日起凡點光明燈民眾就能領取，數量有限。（震天府提供）

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