暖心媽媽路救「歪頭鳥」 竟是保育類猛禽鳳頭蒼鷹

黃先生母親愛心救起的「歪頭鳥」 ，原來是保育類的鳳頭蒼鷹。（黃先生提供）

2025/01/18 16:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南黃先生的媽媽在住家附近發現1隻鳥倒地「頭歪歪」，動彈不得，將牠救回家，不知是什麼鳥，長得跟一般小鳥不一樣，不知如何是好。黃先生透過網路社群「求救」，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷獲悉後伸援， 原來這隻「落難鳥」是素有「公園猛禽之王」之稱的保育類鳳頭蒼鷹，今天將牠帶回慈愛醫院搶救，傷勢復原再野放。

黃先生說，媽媽昨晚（17日）發現這隻鳥倒地沒力氣，撿回家後給牠水喝，看起來像是什麼鷹之類的，頭部歪得很奇怪，還能扭動，應該還活著，發愁不知如何是好，於是在網路社群PO出照片求救。

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黃蜀婷說，這隻鳳頭蒼鷹初步觀察疑似有骨折受傷，推敲可能遭車輛撞擊，或是誤食有毒物質造成傷害，尚待醫院進一步診斷醫治，若能搶救復原，再擇期野放回歸自然。

黃蜀婷說，鳳頭蒼鷹列為第2級珍貴稀有保育類野生動物，在都會公園、校園或區里內大小綠地都可看到這種猛禽，牠們的獵物多樣，包括松鼠、鳥類、麻雀、蛙類、爬蟲類、錢鼠、溝鼠、蛇類等等，可說是生態食物鏈重要角色，也是台灣唯一能夠終年在都會區內適應強的日行性猛禽。

黃蜀婷提醒，民眾發現傷鳥，可先用報紙或軟布之類鋪墊讓牠保溫，未知傷勢之前，先不要餵水，以免牠吞嚥困難噎到。此外，鳳頭蒼鷹是保育類，民眾撿到不可以飼養擁有，應通報保育相關單位處理，共同維護友善保育環境。

鳳頭蒼鷹已送到慈愛醫院待醫治。 （黃蜀婷提供）

被救起的這隻鳳頭蒼鷹尚有活力。（黃蜀婷提供）

黃蜀婷贈送1本呂宏昌老師拍攝的「台灣飛虎隊」精美台灣野鳥月曆，感謝黃先生（左）共同為傳遞保育觀念盡心力。（黃蜀婷提供）

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