除夕夜開廟門 台灣府城隍廟限量發送66元招財錢母

台灣府城隍廟除夕夜開廟門祭出66元蛇年錢母，正好是50圓、10圓、5圓、1圓硬幣各1，限量666份。（記者王姝琇攝）

2025/01/18 16:27

〔記者王姝琇／台南報導〕農曆12月15日起府城各宮廟陸續關廟門、送神，等待除夕夜開廟門，迎接新年到來！台灣府城隍廟今年特別推出66元招財錢母，將在開廟門儀式圓滿後，限量發送。

「眾神之都」台南每逢農曆過年在廟埕更顯熱鬧。台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，除夕夜開廟門將會發送66元蛇年錢母，正好是50圓、10圓、5圓、1圓硬幣各1，限量666份，取自生肖蛇排行第6的意涵，亦象徵六六大順。另外也在春節期間推出10圓硬幣蛇年錢母，讓走春香客喜添財氣。

請繼續往下閱讀...

全台首邑縣城隍廟則是按照往例，以較少流通的20圓硬幣設計錢母，是由金色外環與銀色內餅組成的雙色硬幣，正面是1930年霧社事件抗日英雄、賽德克族首領莫那．魯道的肖像，及霧社抗日紀念碑；背面圖案則是蘭嶼達悟族特有的拼板舟，頗具收藏價值。

台灣首廟天壇則是於每年除夕夜、農曆大年初八接初九天公生時發放百元開運紅包，總計2千份，每年索取民眾總是大排長龍，將天壇周圍巷弄擠得水洩不通，宛如「貪食蛇」般繞行本廟，相當壯觀。天壇也將於大年初一至初九舉辦「玉皇上帝祝壽暨祈安消災法會」，祈求新年闔家平安。

全台首邑縣城隍廟以20圓硬幣設計成為錢母。（記者王姝琇攝）

農曆12月15日起府城各宮廟陸續關廟門、送神。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法