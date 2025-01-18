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    宜蘭市「金蛇舞春」光雕燈飾 昨起52天展現濃厚年味

    宜蘭河濱公園於前日晚間進行春節街景點燈儀式，為搭配宜蘭橋「金蛇光廊」儀式，還有「金蛇舞春」煙火秀。 （宜蘭市公所提供）

    宜蘭河濱公園於前日晚間進行春節街景點燈儀式，為搭配宜蘭橋「金蛇光廊」儀式，還有「金蛇舞春」煙火秀。 （宜蘭市公所提供）

    2025/01/18 16:25

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市公所今年以「金蛇舞春」為主題，分別於宜蘭橋與宜蘭市中山公園妝點城市街景，17日起為期52天光雕燈飾，將讓民眾及遊客感受濃厚年味，其中在橋上的「金蛇光廊」設計，順應蜿蜒宜蘭河流，光影變化流動如水，相當美麗。

    宜蘭河濱公園於前日晚間進行春節街景點燈儀式，法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍「即將成真火舞團」，以金蛇年為主題編創「火蛇迎春、護宜蘭」火焰舞劇，為搭配宜蘭橋「金蛇光廊」儀式，還有「金蛇舞春」煙火秀。

    宜蘭市公所表示，煙火秀以金蛇舞姿為創意靈感，煙火爆發出流動的蛇形火花點綴夜空，搭配宜蘭橋街景燈飾，象徵新年旺盛的生命力與幸福，今年亮點除有長230公尺的「金蛇光廊」外，中山公園也打造多處璀璨迎春燈飾，適合民眾夜間走春。

    宜蘭市長陳美玲說，以宜蘭橋體為基礎建構長廊式的光廊，將宜蘭橋與宜蘭河的自然景觀巧妙結合，波浪燈條綴飾延伸出華麗的蛇形造景，順應蜿蜒的宜蘭河流，讓光影變化流動如水，「金蛇光廊」不僅是一處燈光景觀，更象徵新年的福氣與祥瑞。

    她說，中山公園也打造系列美麗燈飾，碩大春字造型燈飾，為新年的肇始增添無限美好祝福，有「金蛇舞春」的吉祥與福氣意涵，歡迎民眾在春節期間到宜蘭市賞燈、品美食、享旅遊，體驗這片風光明媚與純樸人文所交織出的璀璨魅力，感受城市街景光影交融的共生之美，光雕燈飾將一路展至3月9日。

    宜蘭市公所今年以「金蛇舞春」為主題，分別於宜蘭橋與宜蘭市中山公園妝點城市街景，17日起為期52天光雕燈飾，將讓民眾及遊客感受濃厚年味。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市公所今年以「金蛇舞春」為主題，分別於宜蘭橋與宜蘭市中山公園妝點城市街景，17日起為期52天光雕燈飾，將讓民眾及遊客感受濃厚年味。（宜蘭市公所提供）

    中山公園也打造系列美麗燈飾，碩大春字造型燈飾，為新年的肇始增添無限美好祝福，街景燈飾將一路展至3月9日。（宜蘭市公所提供）

    中山公園也打造系列美麗燈飾，碩大春字造型燈飾，為新年的肇始增添無限美好祝福，街景燈飾將一路展至3月9日。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市公所今年以「金蛇舞春」為主題，分別於宜蘭橋與宜蘭市中山公園妝點城市街景，光雕燈飾將一路展至3月底。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市公所今年以「金蛇舞春」為主題，分別於宜蘭橋與宜蘭市中山公園妝點城市街景，光雕燈飾將一路展至3月底。（宜蘭市公所提供）

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