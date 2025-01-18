屏縣春節送暖今巡迴到屏東市 全縣已發近5800戶低收家庭紅包

屏東縣政府「春節送暖．歲末關懷」活動，今天（18日）巡迴到屏東市。（屏東縣政府提供）

2025/01/18 16:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在寒冬送上溫暖，屏東縣政府「春節送暖．歲末關懷」活動，今天（18日）巡迴到屏東市，共發放1312戶低收入戶紅包及白米、物資，截至今天全縣已有26個鄉鎮，近5800戶低收家庭獲贈春節紅包及物資，屏縣府也運用與家戶互動的機會，提供行動社福諮詢及防詐、道安宣導，讓弱勢家戶過好年，受關懷的市民直呼「揪感心！」

屏東縣副縣長黃國榮今天（18日）率縣府團隊，偕同屏東都城隍廟主委王家銘、屏東慈鳳宮董事長陳明順及屏東玉皇宮主委陳懿惠，在屏東市發放1312戶低收入戶紅包壓歲錢及農糧署白米，今年縣府社會處特別媒合屏東縣內埔鄉明龍宮慈善會捐贈民生物資，讓低收家戶獲得滿滿祝福。

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黃國榮表示，非常感謝屏東市3間廟宇長期以來對「春節送暖．歲末關懷」的支持，屏東都城隍廟每年於中元節期間發放白米及物資，長期關懷地方弱勢民眾；屏東慈鳳宮於中元節主動提供愛心白米及物資予本縣國中小及社福團體，並協助獨居長者雞湯送暖活動，暖傳百里；屏東玉皇宮每年不定期提供愛心白米及民生物資維持邊緣家戶基本生活，更號召民眾捲起衣袖辦理捐血行動、協助屏縣獨居長者雞湯送暖活動。

社會處長劉美淑表示，在每個鄉鎮的春節送暖活動現場，社會處的社工也會全程陪同，依照弱勢家庭的不同狀況，提供個別的社福行動諮詢服務，讓家戶除了領取物資以外，也能瞭解各項福利政策；另外，因應詐騙案件漸多的現象，也透由社工向弱勢家戶們提醒要務必謹慎保管金融帳戶，落實不外借、不提供第三人使用的原則，以阻絕詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

屏東縣副縣長黃國榮（右二）等人在春節送暖活動中，致贈受關懷戶紅包。（屏東縣政府提供）

屏縣府「春節送暖．歲末關懷」活動，截至今日已巡迴26個鄉鎮。（屏東縣政府提供）

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