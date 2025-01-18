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    廁所遭丟泡麵碗 玉山排雲山莊籲「垃圾帶下山」

    玉山排雲山莊廁所遭丟泡麵碗等廚餘垃圾，由於山區垃圾都是人力背下山，玉管處呼籲食物包材等私人垃圾，山友應自行帶下山。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊廁所遭丟泡麵碗等廚餘垃圾，由於山區垃圾都是人力背下山，玉管處呼籲食物包材等私人垃圾，山友應自行帶下山。（玉管處提供）

    2025/01/18 16:08

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山排雲山莊是攀登玉山主峰的重要中繼站，惟近期山莊廁所垃圾桶卻遭丟泡麵碗等廚餘垃圾，由於山區垃圾都靠人力背下山，山莊呼籲山友將心比心，食物包材垃圾應自行帶下山，減輕山區垃圾處理負擔，落實無痕山林。

    排雲山莊表示，山莊廁所垃圾桶是方便山友如廁後使用，但最近卻遭丟泡麵碗、寶特瓶等廚餘垃圾，由於山莊垃圾都由人力背下山，且排雲供餐廠商也要負責將廚餘帶下山，若廁所又徒增食物包材垃圾，將增加垃圾處理壓力，希望山友將自己製造的水果皮、泡麵碗、鋁箔包、寶特瓶等私人垃圾帶下山。

    玉山國家公園管理處也表示，除了排雲山莊的垃圾由供餐廠商負責背下山外，在主峰線步道5K的白木林、1.7K的孟祿亭等2座生態廁所，也都是由玉山排雲管理員，以及保育志工、外包廠商負責整理背下山，偶爾這些廁所也可見寶特瓶、飲料罐等垃圾，呼籲山友食物、包材垃圾應自行帶下山，在山區、野外也要落實無痕山林，以維護自然生態環境。

    玉山排雲山莊廁所遭丟泡麵碗等廚餘垃圾，由於山區垃圾都是人力背下山，玉管處呼籲食物包材等私人垃圾，山友應自行包好帶下山。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊廁所遭丟泡麵碗等廚餘垃圾，由於山區垃圾都是人力背下山，玉管處呼籲食物包材等私人垃圾，山友應自行包好帶下山。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊廁所遭丟泡麵碗等廚餘垃圾，由於山區垃圾都是人力背下山，玉管處呼籲食物包材等私人垃圾，山友應自行帶下山。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊廁所遭丟泡麵碗等廚餘垃圾，由於山區垃圾都是人力背下山，玉管處呼籲食物包材等私人垃圾，山友應自行帶下山。（玉管處提供）

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