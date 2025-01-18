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    海內外1.8萬尊媽祖分靈 嘉義東石港口宮祖廟重建保留「見天古廟」

    嘉義東石港口宮重建祖廟動土祈福。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石港口宮重建祖廟動土祈福。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/18 16:24

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石港口宮擁有340年歷史、海內外分靈媽逾1萬8000尊，今天舉行祖廟重建暨新建香客大樓動土典禮，廟方說，這是第三次祖廟重建，歷經9年準備，去年10月30日通過重建預算，成立重建委員會，提撥5億元經費，新建香客大樓預計斥資超過12億元。

    港口宮主委陳慶堂指出，港口宮大媽1684年在北港溪，舊名笨港溪的港口登陸駐駕，從一間蚶仔寮的草寮，到光緒30年（1904）第1次重建咕硓石建築，直到1945年第二次重建至今，3代祖廟逾一甲子，空間狹窄，木結構腐朽還長白蟻，遇豪大雨還會漏水，地勢低窪易積淹水，廟方10多年前就打算重建，中途一度喊卡，近年才又評估和推動重建。

    港口宮總幹事凌子楚說，第三次祖廟重建歷經9年準備，終在去年10月30日通過重建預算，成立重建委員會，在廟門方向不變，媽祖座位不變前提下，內殿保存、地基增高4尺2吋、不設凌霄寶殿，「廟中廟」融合傳統與現代元素，希望能創造出猶如時光隧道般，保留「見天古廟」的現代笨港口港口宮媽祖廟。

    香客大樓也打掉重蓋，以3星級以上飯店規格興建，預計斥資12億元，完工後委外經營，相關重建勸募工作已展開。

    港口宮信仰範圍橫跨嘉義縣東石鄉和雲林鄉水林鄉、口湖鄉等地，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及王育敏、前立委翁重鈞、嘉義縣副議長陳怡岳、議員蔡奇璋、李國勝、蔡政宜、姜梅紅及東石鄉長林俊雄、六腳鄉長黃鉦凱、嘉義區漁會總幹事林佳瑩與雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠及議長黃凱還有全台友好宮廟代表到場共襄盛舉。

    翁章梁說，港口宮香火鼎盛，年節期間更是湧入大量香客，建築風格是少見閩南式宮廟，香火延續至今已340年歷史，媽祖慈悲守護地方繁榮與安定，希望重建祖廟及新建香客大樓後，提供信眾更好環境。

    嘉義縣東石港口宮新建香客大樓動土典禮，榮譽主委林水樹（前右）等人迎請神尊坐視。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮新建香客大樓動土典禮，榮譽主委林水樹（前右）等人迎請神尊坐視。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石港口宮新建香客大樓動土祈福。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石港口宮新建香客大樓動土祈福。（記者蔡宗勳攝）

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