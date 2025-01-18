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    台東慢食節登場 大坡池畔品嚐總舖師手路菜

    台東慢食節今天在池上大坡池畔登場。（記者黃明堂攝）

    台東慢食節今天在池上大坡池畔登場。（記者黃明堂攝）

    2025/01/18 15:58

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東慢食節「新．台東辦桌」，今（18）日在池上鄉大坡池畔熱鬧登場，透過慢食廚人的巧手為辦桌賦予新風味，更將老中青3代吃辦桌的回憶，緊緊交織在一起；活動明日還有一天，邀請民眾和親朋好友自組一桌慢食宴席，在音樂、風景與美食中歡度歲末迎新年。

    首日活動由來自南橫山上的「霧鹿國小合唱團」吟唱布農族古謠拉開序幕，緊接著是全天的慢食集、慢食器、慢食導、慢食展。兩天各有一場預先售票的講座活動，邀請池上3代總鋪師和部落廚人，分享失傳多年的手路菜，以及部落廚人分享族人在接納辦桌文化之前，共度歡慶的飲食文化。

    免費入場的「慢市集」區，集結33組料理人與3組農友，以「辦桌涼涼、辦桌頭盤、辦桌羹湯、辦桌五穀、辦桌肉品、辦桌圓滿、豐年之市」7類主題，展現台東辦桌多元。例如以東海岸養殖的白蝦搭配刺蔥醬料做成「東三寶拼盤」，用手工釀造味噌包裹湯圓製成「花好月圓」，擅長蔬食的料理人用花生豆腐、生菜等食材，打造清爽「翡翠豆腐羹」。

    池上盛產稻米，透過巧手展現新風貌。香港移居者和阿美族廚人融合童年記憶，用黑纖米結合糯米做成「港式哈哈飯糰」；另有甜點師利用池上紫米，融合雞蛋創新製成甜點「紫米蛋糕」。辦桌常見的冰淇淋，也與米緊緊相扣，用池上黑纖米、糙米融合花生打造的冰淇淋，每一口都能嚐到濃郁米香。

    農業處表示，為迎接即將到來的農曆新年，「新．台東辦桌」首度推出福袋兌換活動，遊客在單一攤位上購買300元以上料理，跟店家領取一張福袋兌換卡，集滿2張、6張、8張到服務台兌換不同形式福袋，把紀念品帶回家。

    明（19）日活動除了有豐富市集料理、展覽、導覽外，還有閉幕驚喜，金曲歌后阿爆將部落辦桌的喜悅豐盛唱給民眾聽。

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