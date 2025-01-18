北市迪化街年貨大街首設禁菸區 首週取締8人、亂丟菸蒂減少2成7

迪化年貨大街今年首度設禁菸區，衛生局首週取締8人、環保局接獲亂丟菸蒂告發也有所減少。（資料照）

2025/01/18 15:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市迪化街年貨大街過去因有癮君子穿梭吸菸，挨批「菸味比年味早到」，今年台北市規劃整條年貨大街期間為禁菸區，起跑首週頗有成效，民眾反映菸味變少，衛生局期間取締8人；環保局取締亂丟菸蒂件數，相較去年減少2成7。

台北年貨大街今年邁入30年，1月11日起期間限定禁菸，並由台北市商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局跨局處，以及迪化商圈發展促進會，共同進行稽查、勸導，抽紙菸或電子菸可處2000元至1萬元罰鍰。

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衛生局表示，除於現場設置告示牌外，每日也透過23次中、英文廣播禁菸相關內容、每日七趟（單趟兩小時）手舉牌宣導、發送5.5萬封簡訊通知。統計除1月11日第一天有4位違規取締，後續逐漸減少，首週共取締8人；商圈促進會勸導人數共103人。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿說，去年年貨大街前7天告發廢棄物清理法70件，相較今年告發亂丟菸蒂件數51件減少，推估是因為設置禁菸區，也連帶加強宣導勿亂丟菸蒂，因而有所改善；取締範圍訂於禁菸區外圍道路，現場違規多為遊客、無累犯，提醒民眾亂丟菸蒂依廢棄物清理法處3600元罰鍰。

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