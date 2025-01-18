台南普濟社區「封茶」蛇首茶罐亮相 啦啦隊應援跳台灣尚勇

普濟社區首度推出生肖茶罐，乙巳年「蛇首」茶罐今天亮相。（記者王姝琇攝）

2025/01/18 15:13

〔記者王姝琇／台南報導〕南市普濟社區攜手和勝堂今日舉辦歲末封平安茶活動，號召鄉親將茶葉和心願封入茶罐；同時也將甲辰龍年茶罐開封，由南英商工學生擔任侍茶師，現場泡給民眾享用。此外，也首度推出生肖茶罐，乙巳年「蛇首」茶罐今天亮相，吸引目光。

普濟社區每年於歲末舉辦封茶活動，將陳茶或今年冬收新茶封存入罐，敬奉於和勝堂後殿神龕，藉此展現敬天惜物的精神；直至隔年封新茶時，再將舊茶開封與民眾分享，代代傳承象徵永續。

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活動由南英商工電影電視科啦啦隊舞蹈揭開序幕，她們因參與世界12強棒球賽英雄台南遊行展露頭角，今天再次以「台灣尚勇．蛇（捨）咪嚨無驚」作為應援舞蹈，熱情洋溢，吸引全場目光。

隨後進行去年封存茶葉的開封儀式，現場民眾一同品嚐經過神明加持的香茗，感受福氣的傳遞。緊接著新年度的祈福封茶儀式正式啟動，向天祈求風調雨順、國泰民安，活動氣氛莊嚴且熱鬧。

普濟社區理事長吳義盛表示，封茶活動起源於社造補助計畫，旨在促進與周邊住戶的交流，盼吸引民眾走進巷弄認識在地與寺廟文化；今年邁入第6屆融入更多創意，讓封茶文化更為人知曉。

南英商工校長陳志隆指出，此次封茶活動別具意義，不僅是社區活動，更是地方特色，在文化中融入對人文的關懷，讓更多人透過趣味方式認識社區多元的文化，校方相當樂意與地方進行合作開闊學生視野，也希望未來有更多機會帶領師生一起走出校園、走進社區，讓南英被台灣看見。

市議員陳怡珍也特別出席參與，現場還有和泰產險南區營業處處長呂雪芬，偕同台南分公司部長林榮輝等帶領約30位同仁擔任活動志工，並認購平安茶罐、福袋等支持社區活動。

甲辰龍年封存的茶罐今日開封。（記者王姝琇攝）

甲辰龍年封存的茶罐今日開封，由南英商工學生擔任侍茶師，現場泡給民眾享用。（記者王姝琇攝）

南市普濟社區攜手和勝堂今日舉辦歲末封平安茶活動。（記者王姝琇攝）

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