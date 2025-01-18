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    睽違半世紀！東勢林業文化園區新亮點 「修理工廠」重啟大門

    東勢林業文化園「修理工廠」復原整修，開放民眾參觀。（記者張軒哲攝）

    東勢林業文化園「修理工廠」復原整修，開放民眾參觀。（記者張軒哲攝）

    2025/01/18 15:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕東勢林業文化園區廠區內的「修理工廠」於1961年興建至今已逾1甲子，年久失修破損嚴重，關閉多年，為讓民眾重溫早期大雪山地區林業運輸的景況，林業署台中分署以原貌修復進行整建工程，於去年底竣工。推出《山之譜》常設展，是遊客春節走春好去處。

    東勢林業文化園區是知名景點，前身為「大雪山林業股份有限公司」，擁有當時東亞地區最大製材廠，廠區內的「修理工廠」在林業公司時期，肩負集材機、運材卡車、聯車、推土機、吊車等大小機具的保養及修理，於1973年公司結束營業後隨之沉寂。

    林業署台中分署指出，展場中特別展示原修理工廠當時的各式檢測儀器，以及集材作業所需集材機、各式滑車、滑輪、木材夾鉤、卡車引擎等歷史文物及影片，讓參觀民眾感受當時營運規模的盛況。展覽透過以「譜」為設計理念，譜可以是光譜、樂譜亦或是年代之譜，在修理工廠的歷史空間中，《山之譜》以森林記憶為起點，串聯起大雪山的自然與人文脈絡、美援的進入、運材系統的演變等，透過追溯林業發展歷史，捕捉山林的各個面向，從資源的開發與利用到現今生態保育並重，彰顯出山林作為島嶼生命系統核心的意義。

    除展覽外，東勢林業文化園區將於1月25、26日辦理最後一場光之市冬日市集活動，品牌選物近30攤。民眾漫步園區逛市集，是一趟悠閒小旅行。

    東勢林業文化園區廠區內的「修理工廠」推出《山之譜》常設展。 （記者張軒哲攝）

    東勢林業文化園區廠區內的「修理工廠」推出《山之譜》常設展。 （記者張軒哲攝）

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