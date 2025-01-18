新北圍爐宴、市集、遊河活動登場 空軍一村辦年貨還能抽水陸小旅行

新北市經發局於三重空軍一村辦理新北好年味系列活動，即日起至2月2日止。（記者羅國嘉攝）

2025/01/18 15:23

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節將至，新北市經濟發展局於三重空軍一村，以眷村及歲末圍爐為主題，舉辦「2025新北好年味」系列活動，即日起至2月2日登場，除在任2家攤位消費可抽水陸旅行船票外，18日、19日更推「小龍迎春圍爐宴」、近20家攤販，活動每日還準備限量100份的超值福袋；另17日至19日、24日至26日也有限定的夜間遊河航班。

經發局長盛筱蓉指出，此系列活動18日、19日有圍爐宴，由廚師親自下廚年菜，同時還集結新北嚴選、商圈及公有零售市場的年貨市集，超值優惠及限量年味福袋要回饋給民眾，在年貨市集攤位或空軍三重一村店家任兩間消費還能抽限量水陸小旅行船票；過年期間還有熱鬧的新春走秀、二手市集、迎財神與百人搖元宵等活動，讓民眾感受眷村年味。

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盛筱蓉表示，為讓市民能感受到濃厚的年節氛圍，今年還透過跨機關及公私資源整合，由經發局攜手文化局、高灘地工程管理處及空軍三重一村等單位，以眷村年味及歲末圍爐為主題，推出新北好年味系列活動，包含圍爐、市集、遊河、搖元宵等。

為推廣新北年節商品及優質業者，盛筱蓉說，今年市集即日起至明日，每日上午11時至晚間6時開賣，邀請2024新北嚴選業者、商圈及公有零售市場等20家業者共襄盛舉，包含年節美食的年菜組合優惠、蘿蔔糕、伴手禮等，此外，於市集任兩間店家消費，憑發票或收據即可到大會服務台參加抽獎，獎品包含期間限定水陸小旅行、限量店家好禮，象徵過年好彩頭。此外，活動每日還準備限量100份的超值福袋，只要500元就能買到原價800元的臘肉組。

盛筱蓉表示，17日至19日、24日至26日也有限定的夜間遊河航班，黃昏時至忠孝碼頭搭乘遊河航班，體驗水上年貨購物的獨特樂趣；25日起至2月2日，空軍一村推出「一村有年味」系列活動，包括新春走秀、二手市集、寫春聯、迎財神、年味市集及百人搖元宵等，安排多元節慶活動，讓市民沉浸在充滿年味的濃厚氛圍中，共度難忘新年。#

新北三重空軍一村提供年味伴手禮等。（記者羅國嘉攝）

新北市經發局長盛筱蓉（左）發送「五錢福袋」。（記者羅國嘉攝）

18日、19日推「小龍迎春圍爐宴」。（記者羅國嘉攝）

新北三重空軍一村提供年味伴手禮等。（記者羅國嘉攝）

新北市經濟發展局於三重空軍一村，以眷村及歲末圍爐為主題，舉辦「2025新北好年味」系列活動。（記者羅國嘉攝）

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