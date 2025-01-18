台南六甲落羽松季開幕 冷鋒加持披上綠黃紅色層次外衣

台南六甲落羽松季今天（18日）開幕，搭配花海美景。（記者楊金城攝）

2025/01/18 15:03

〔記者楊金城／台南報導〕迎接春節，第6年舉辦的台南六甲落羽松季今天（18日）開幕，在幾波冷鋒加持下，2.2公頃、2386棵落羽松披上綠黃紅色層次的外衣，搭配花海美景和裝置藝術，吸引遊客如織。

六甲區公所舉辦2025落羽松季「稻陣來六甲、松鶴攏佇遮」將到2月28日，市長黃偉哲、台南市民政局局長姜淋煌、農業局代理局長陳仲杰、味全食品董事長陳宏裕、市議員尤榮智、陳秋宏與吳通龍等人共同揭幕，鄉親和遊客趕早觀賞。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，季節限定的六甲落羽松美景，從秘境變成知名景點，邀請全國遊客把握落羽松轉紅時節前來遊賞、品嘗六甲美食，並可串聯周邊西拉雅官田遊客中心、隆田文資園區、烏山頭山庫安排台南一日遊，保證玩得盡興。

落羽松市集集結六甲特色小吃、農產、伴手禮，黃偉哲逐攤參觀，和大小朋友親切互動，並為南市消防局第二救災救護大隊六甲分隊宣傳防火、與麻豆警分局春安宣導，提醒民眾在春節期間注意防火安全、防詐，他還玩起消防彈珠台複習防火知識。

台南六甲落羽松林就位在台一線省道旁，季節限定的浪漫場景，構成一幅北國風情畫，因交通便利，容易親近，吸引遊客走進落羽松林欣賞美景和拍照，也可環繞菁埔埤親水步道悠閒散步。

六甲區長陳啓榮指出，六甲落羽松林由林鳳營牧場在周邊11區塊的2.2公頃土地種植2386棵落羽松，原意做好飼養乳牛環境，如今成為景點，公所今年在落羽松林周邊種植2公頃多的波斯菊、油菜花、向日葵與百日草，並布置六甲吉祥物、南二監小龍年迎福、「巷仔Niau」等公仔，結合六甲落羽松季，以藝術行銷六甲特色產業，相互輝映，讓造訪民眾留下最美的回憶，陪伴大家過好年。

台南六甲落羽松季吸引遊客觀賞。（記者楊金城攝）

落羽松林下另有不同景觀。（記者楊金城攝）

六甲落羽松季開幕表演。（記者楊金城攝）

台南六甲落羽松季今天（18日）開幕。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前右三）在六甲落羽松季開幕市集中，玩起消防彈珠台複習防火知識。（記者楊金城攝）

南市消防局第二救災救護大隊六甲分隊在六甲落羽松季開幕市集中宣傳防火。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法