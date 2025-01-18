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    宜蘭青蔥銀柳節 週日還有1天

    宜蘭三星銀柳享譽全國，種植面積占全國90％，年產值約2500萬元。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭三星銀柳享譽全國，種植面積占全國90％，年產值約2500萬元。（宜蘭縣政府提供）

    2025/01/18 14:28

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉盛產青蔥、銀柳，今年雖受去年颱風衝擊歉收，但不影響展售行銷，青蔥銀柳節今天照常在青蔥文化館舉行，吸引許多民眾到場同歡，農會更祭出消費滿額抽獎活動，週日市集還有1天，春節期間場館也將開放免費參觀。

    宜蘭三星蔥遠近馳名，是市面上搶手貨，全鄉栽種面積253公頃，去年因遭颱風摧殘產量減少，三星地區農會預估農曆年後才能逐漸恢復產能，由於青蔥短缺，三星青蔥銀柳節改以蔥餅、青蔥魚丸替代。

    種植面積33公頃，占全國90％的三星銀柳，也較往年減產約2成，但價格未受減產影響，目前已進入國內市場產銷高峰期。農會趁週末舉辦「銀星體驗、蔥明玩」活動，邀請50攤商進駐市集，並結合體驗活動，讓民眾認識三星農特產品。

    三星地區農會總幹事李智遠說，今年現場推出食農教育手作體驗活動，包過銀柳花藝小品盆栽及蔥明魚丸手作課程，小朋友還能在青蔥文化館內擔任「蔥明服務員」，學習導覽解說，並安排「創意料理秀」提供民眾試吃品嘗，分享蔥料理製作方法，現場購物還享有滿額送禮或抽獎優惠；活動週日還有1天，青蔥文化館除夕、初一休館外，春節期間開放參觀。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，三星青蔥及銀柳享譽全國，其中三星蔥年產值約5億元，是國內五星級飯店及頂級餐廳指定用蔥；銀柳也是全國重要特色花卉之一，年產值約2500萬元，因音似台語「銀兩」，有財源滾滾、吉祥之意，是農曆年節家中佈置與致贈好友不可或缺的應景花卉。

    宜蘭縣三星鄉盛產青蔥、銀柳，今年雖受去年颱風衝擊歉收，但不影響展售行銷，青蔥銀柳節昨照常在青蔥文化館舉行。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣三星鄉盛產青蔥、銀柳，今年雖受去年颱風衝擊歉收，但不影響展售行銷，青蔥銀柳節昨照常在青蔥文化館舉行。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭青蔥銀柳節週末登場，吸引民眾到場參加銷售市集，週日還有1天活動。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭青蔥銀柳節週末登場，吸引民眾到場參加銷售市集，週日還有1天活動。（宜蘭縣政府提供）

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