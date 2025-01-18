台北動物園侏儒河馬「Thabo」明起亮相 瞇眼進食模樣超級萌

台北動物園表示，去年從新加坡來台的侏儒河馬「Thabo」，明（19日）起終於能跟大眾見面。（台北動物園提供）

2025/01/18 15:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園去年11月從新加坡動物園Mandai Wildlife Group調度雄性侏儒河馬「Thabo」，經過為期各一個月的檢疫期與新居環境適應期後，明（19日）起總算可以與大眾在非洲動物區見面。

台北動物園表示，「Thabo」的名字在南非恩古尼語中意指「開心」與「愉悅」，命名者期待年輕的侏儒河馬為保育工作帶來希望與正能量。保育員也指出，「Thabo」在吃飯抬頭咬碎食物時會微微瞇眼睛，看起來就像在享受食物，模樣十分可愛。

請繼續往下閱讀...

園方說，「Thabo」去年12月19日檢疫期滿後移至非洲動物區室內活動場，與其他「前輩」侏儒河馬們比鄰而居，起初隔壁的侏儒河馬「秋小侏」對頻頻示好的「Thabo」威嚇；住在另一側的侏儒河馬「嬌秋」也發現了「菜鳥」的氣味，常常發出吼叫來宣示地位，讓才2歲的「Thabo」被嚇得不敢靠近兩位「前輩」門邊，不過如今已經可以適應，會主動隔欄靠近前輩們。

園方指出，「Thabo」在台灣度過的第一個冬天，照養團隊發現其活動力稍低，因此將其室內活動場所有的門窗都安裝擋風設施，讓牠能漸漸適應。

照養團隊表示，「Thabo」在室內活動場的適應力頗佳，精神和食慾狀況優良，情緒與個性都非常穩定，和保育員的互動也都很好，考量適應良好，決定讓牠在農曆年前與大家正式見面，首次進入戶外活動場的「Thabo」發現保育員放置的食物，便朝著食物直線前進，放鬆的大快朵頤；吃飽後，更進入戶外活動場的水池泡水，充滿活力地到處探索，面對水池玻璃外的遊客也毫不怯場。

園方提醒，民眾來看「Thabo」，請勿敲打水池玻璃、跨越護欄或使用閃光燈拍攝，也不要觸摸、餵食園內的動物，共同維護動物健康。

園方補充，「Thabo」來台是該園、「歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）」及「美洲動物園暨水族館協會（AZA）」透過域外保育計畫的跨區域合作計畫，讓瀕危物種能在域外專業照養與管理下維持安全族群，除了透過繁殖增加個體數，也適當配對保存遺傳多樣性。

台北動物園表示，去年從新加坡來台的侏儒河馬「Thabo」，明（19日）起終於能跟大眾見面。（台北動物園提供）

台北動物園表示，去年從新加坡來台的侏儒河馬「Thabo」，明（19日）起終於能跟大眾見面。（台北動物園提供）

台北動物園表示，去年從新加坡來台的侏儒河馬「Thabo」，明（19日）起終於能跟大眾見面。（台北動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法