為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「奧運級」供神花擲筊帶回 幸運民眾樂喊「有收藏價值」

    工藝師林佩瑩（右）與雲林縣纏花藝術協會每年在過年前製作新一批供神花，獻給北港朝天宮。（記者李文德攝）

    工藝師林佩瑩（右）與雲林縣纏花藝術協會每年在過年前製作新一批供神花，獻給北港朝天宮。（記者李文德攝）

    2025/01/18 14:53

    〔記者李文德／雲林報導〕去年為奧運台灣代表隊製作胸花的工藝師林佩瑩，每年都會製作供神花獻給北港朝天宮，今（18日）她帶雲林縣纏花藝術協會學員到廟裡獻上8對新「供神花」，再將已沾染一年香火的「供神花」讓民眾擲筊帶回。民眾表示，好不容易擲到供神花，非常有收藏價值。

    林佩瑩從事纏花工藝逾20年，曾獲「台灣工藝之家」傑出工藝家認證， 去年受設計師周裕穎之邀參與奧運進場制服配件工作。其實她從2015年起便帶領協會學員製作「供神花」獻給朝天宮，並擺放在各殿供奉，每年過年前再製作新一批替換，舊者則擲筊讓民眾帶回。

    此次林佩瑩號召近30位學員耗時2個多月製作新一批供神花，她表示，今年獻上8對花，每對都有隻鰲魚，意味「獨佔鰲頭」，圓花造型則代表圓圓滿滿，還放上錢幣點綴，帶來金玉滿堂好兆頭。

    林佩瑩透露，今年供神花運用了點奧運胸花製作技術，也讓不少學員感到具有挑戰性，所幸大家都是纏花能手，圓滿達成任務。

    除獻上新一批供神花外，林佩瑩將7對浸染的一年香火供神花讓民眾擲筊，聖筊最多者則可領回一對。現場近40位民眾輪番上陣擲筊，可見供神花已受民眾愛戴。

    林佩瑩表示，原今年有8對，但有廟宇向媽祖請示後已帶回1對，故今年再新增3組金鏟子，未來也將持續獻上供神花及金鏟，讓民眾能同樂。

    朝天宮表示，林佩瑩與協會年年獻上供神花已10年，其精神可嘉，其替換下來的供神花稀少，是信眾心中十分搶手的聖物，吸引許多民眾排隊參加擲筊，把媽祖的祝福帶回家。

    林佩瑩與雲林縣纏花藝術協會每年在過年前製作新一批供神花，獻給北港朝天宮。（記者李文德攝）

    林佩瑩與雲林縣纏花藝術協會每年在過年前製作新一批供神花，獻給北港朝天宮。（記者李文德攝）

    替換下來、經一年香火浸染的供神花讓民眾擲筊，聖筊數前7名則可帶回。（記者李文德攝）

    替換下來、經一年香火浸染的供神花讓民眾擲筊，聖筊數前7名則可帶回。（記者李文德攝）

    替換下來、經一年香火浸染的供神花讓民眾擲筊，聖筊數前7名則可帶回。（記者李文德攝）

    替換下來、經一年香火浸染的供神花讓民眾擲筊，聖筊數前7名則可帶回。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播