「奧運級」供神花擲筊帶回 幸運民眾樂喊「有收藏價值」

工藝師林佩瑩（右）與雲林縣纏花藝術協會每年在過年前製作新一批供神花，獻給北港朝天宮。（記者李文德攝）

2025/01/18 14:53

〔記者李文德／雲林報導〕去年為奧運台灣代表隊製作胸花的工藝師林佩瑩，每年都會製作供神花獻給北港朝天宮，今（18日）她帶雲林縣纏花藝術協會學員到廟裡獻上8對新「供神花」，再將已沾染一年香火的「供神花」讓民眾擲筊帶回。民眾表示，好不容易擲到供神花，非常有收藏價值。

林佩瑩從事纏花工藝逾20年，曾獲「台灣工藝之家」傑出工藝家認證， 去年受設計師周裕穎之邀參與奧運進場制服配件工作。其實她從2015年起便帶領協會學員製作「供神花」獻給朝天宮，並擺放在各殿供奉，每年過年前再製作新一批替換，舊者則擲筊讓民眾帶回。

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此次林佩瑩號召近30位學員耗時2個多月製作新一批供神花，她表示，今年獻上8對花，每對都有隻鰲魚，意味「獨佔鰲頭」，圓花造型則代表圓圓滿滿，還放上錢幣點綴，帶來金玉滿堂好兆頭。

林佩瑩透露，今年供神花運用了點奧運胸花製作技術，也讓不少學員感到具有挑戰性，所幸大家都是纏花能手，圓滿達成任務。

除獻上新一批供神花外，林佩瑩將7對浸染的一年香火供神花讓民眾擲筊，聖筊最多者則可領回一對。現場近40位民眾輪番上陣擲筊，可見供神花已受民眾愛戴。

林佩瑩表示，原今年有8對，但有廟宇向媽祖請示後已帶回1對，故今年再新增3組金鏟子，未來也將持續獻上供神花及金鏟，讓民眾能同樂。

朝天宮表示，林佩瑩與協會年年獻上供神花已10年，其精神可嘉，其替換下來的供神花稀少，是信眾心中十分搶手的聖物，吸引許多民眾排隊參加擲筊，把媽祖的祝福帶回家。

林佩瑩與雲林縣纏花藝術協會每年在過年前製作新一批供神花，獻給北港朝天宮。（記者李文德攝）

替換下來、經一年香火浸染的供神花讓民眾擲筊，聖筊數前7名則可帶回。（記者李文德攝）

替換下來、經一年香火浸染的供神花讓民眾擲筊，聖筊數前7名則可帶回。（記者李文德攝）

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