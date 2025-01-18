學測數學A重繪圖、易題藏陷阱 高中師評較去年難、估成績略降

台北市高中數學科教師群評學測首科數學A，普遍認為難度較去年提高。（記者楊綿傑攝）

2025/01/18 14:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕比去年難！台北市高中數學科教師群評學測首科數學A，普遍認為難度提高，難題集中在多選題。整卷雖有部分題目與平常練習可能雷同，但藏有陷阱，也有部分題目的選項容易干擾學生，學生必須具備將文字敘述轉換成圖表的能力，破題技巧也很重要，對修習數B考生來說答題率不會太好。預估前段考生成績會略降。

中正高中教師林榮福指出，數學A題型與往年相同，但難度比去年提高，難題集中在多選題。此次考題有照難易順序排列，每個大題從前面開始解題效果較好，但遇到後面的難題若沒有先跳過，可能會連帶影響下一大題的解題心情，因此學生如何選擇解題順序很重要。

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林榮福提到，有些學生認為間單的題目，卻可能藏細節，如第三題考樂器演奏排列，很多課本或習題有雷同題目，但題目第二句話「歌唱必須排在鋼琴之後或小提琴之後」，課本上比較多是兩者同時，但題目是「或」，學生可能看題目前段認為一樣就忽略了後段的變化。

此外，在畫圖的部分，林榮福舉例，第二題若能順利畫出圖，計算量就很少，第十六及十七也都需要圖形協助解題，尤其第十七題他解題時依據不同題目條件，一共畫了四次圖才正確，如果考生平常不熟悉針對題目畫圖，不只可能會被誤導，解題難度也會提升。

建國高中教師郭仲祐認為，考生如果一路照順序解題，作答時間可能會不太充裕，若能先跳做最後面的混合題，只要對旋轉矩陣概念有熟悉，答對不難。陽明高中教師蘇順聖則提到，有些題目的選項順序不具引導效果，反而會產生干擾，如第七題及第九題等，整體會讓學生花不少時間。

整體而言，教師群認為，今年高一高二配分比例均等，題目文字量與去年相仿，但需要理解的觀念比較多，圖形精確要求也比以往高，題目中間偏難，可能五標中的頂標及前標會較去年略為下降，其他則可能維持與去年相同。

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